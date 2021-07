Sogni una crema pasticcera cremosa e vellutata? Ecco l’ingrediente segreto che ti cambierà la vita.

La crema pasticcera è una delle preparazioni base della pasticceria nonché tra le creme più amate. Il suo sapore è infatti indiscutibilmente buono. E a ciò si aggiunge quella consistenza soffice e cremosa che rende ogni assaggio un’esperienza decisamente piacevole.

Preparabile con ingredienti diversi, la crema pasticcera si presta ad accontentare anche persone con intolleranze al latte o con allergie ad altri ingredienti, adattandosi di volta in volta a ricette sempre diverse.

Un dolce che di conseguenza non si può non amare e che con la giusta attenzione si può rendere ancora più buona. Oggi, ad esempio, scopriremo qual è l’ingrediente segreto per renderla più cremosa che mai e pertanto ancor più buona e adatta ad impreziosire torte, brioche e dolcetti di vario tipo.

Crema pasticcera super cremosa? Ecco l’ingrediente segreto che dovresti conoscere

Non tutti lo sanno ma c’è un ingrediente speciale che inserito nella crema pasticcera contribuisce a renderla più cremosa che mai. Si tratta dell’amido di riso, da usare in sostituzione alla farina.

Un ingrediente semplice ed in grado di donare un effetto vellutato alla crema senza per questo cambiarle sapore. Anzi, si può dire che una volta usato, il gusto risulterà più leggero che mai, rendendo la crema ancor più golosa e bella sia da vedere che da fotografare.

In genere, per inserire l’amido di riso non occorre fare chissà quali calcoli, basta infatti sostituirlo con le stesse grammature e il medesimo procedimento alla farina. Così facendo ci si assicurerà un risultato davvero speciale ed in grado di fare fare bella figura in cucina.

Attenzione, però, perché cambiare un ingrediente importante come la farina può portare a differenze che ai tradizionalisti potrebbero non piacere. In tal caso si può ottenere comunque un buon risultato inserendo metà dose di farina e metà di amido di riso. Il giusto compromesso per accontentare tutti.

Ottima nei pasticciotti e perfetta per ogni altro tipo di preparazione, la crema pasticcera è infatti la preparazione giusta per godere a pieno di un sapore incredibile, dolce, leggero e da condividere con le persone che più si amano. Un sapore che da oggi risulterà anche più cremoso rivelandosi più appetibile che mai e diventando così un vero e proprio salvavita in cucina.