Veronica Ciardi e Sarah Nile, ai ferri corti: la moglie di Bernardeschi passa all’attacco

Veronica Ciardi, dopo essere stata attaccata da Sarah Nile per il mancato invito al matrimonio con Bernardeschi, è passata all’attacco.

Veronica Ciardi è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte, un bel po’ di anni fa, al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia aveva creato un’amicizia speciale con Sarah Nile. Amicizia che è continuata anche al di fuori del programma e che sembrava durare fino ad oggi fin quando Veronica non si è sposata con il calciatore Bernardeschi, reduce dal successo degli europei.

Il matrimonio ha rappresentato una rottura, sembrerebbe definitiva, tra le due ragazze. In quanto la Nile, sul suo profilo Instagram, ha ammesso di non essere stata invitata e di non sapere nulla delle nozze, affermando che tante sono state le delusioni ricevute dalla sua amica e che ora era arrivata al limite scegliendo di troncare il loro rapporto con tanto di messaggio di addio su whatsapp e poi pubblicato sul noto social fotografico.

Veronica Ciardi dopo l’attacco di Sarah Nile ha deciso di passare all’azione, facendo un gesto che non è sfuggito agli utenti della rete.

Sarah Nile si scaglia contro Veronica Ciardi: lei reagisce così

L’ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi ha preferito non rispondere agli attacchi ricevuti nelle scorse ore, ma ha preferito passare direttamente all’azione nei confronti della sua amica Sarah Nile, che le aveva chiesto, dopo averle portato tanto dolore, di sparire dalla sua vita. Ebbene, Veronica nelle scorse ore ha deciso di prenderla in parola e di dirle addio.

Veronica Ciardi ha tolto il follow a Sarah Nile e il suo gesto, probabilmente fatto dopo il duro sfogo di lei sul noto social fotografico, non è passato inosservato agli occhi degli utenti della rete che hanno prontamente notato il tutto, intuendo purtroppo che tra le due ragazze che avevano fatto sognare il pubblico del piccolo schermo l’amicizia sia arrivata al capolinea.

Sarah, almeno per il momento, ha preferito non commentare a sua volta tale gesto, ma dopo di tutto, nonostante forse abbia provato una certa tristezza, era quello che lei le aveva richiesto di fare: sparire dalla sua vita.

Un periodo, questo, che per l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe dovuto essere felice e sereno, viste le nozze e il successo di suo marito agli europei, ma che purtroppo ha avuto un risvolto amaro.

Per Veronica e Sarah sembrano essere ormai lontani i tempi in cui erano amiche per la pelle, visto che ora purtroppo sembrano essere due sconosciute.