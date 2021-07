Una Vita anticipazioni: un matrimonio e uno struggente addio ad Acacias

Un lieto evento e uno struggente addio sono in arrivo in “Una Vita”: ecco tutte le anticipazioni della telenovelas in onda su Canale 5

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo. Ma da oggi andrà in onda in prima serata su Rete4.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda il 7 e l’8 luglio 2021

LEGGI ANCHE -–> Anticipazioni Una Vita: un ritorno clamoroso poi il colpo di scena

Una Vita anticipazioni: ecco cosa succederà questa settimana nella telenovelas

Un doppio matrimonio animerà le prossime puntate italiane di Una Vita, ma le due coppie vivranno il “lieto evento” con delle modalità completamente opposte. Da un lato Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) sarà felice di diventare finalmente la moglie di Emilio Pasamar (Josè Pastor), dall’altro la giovane Camino Pasamar (Aria Bedmar) si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre l’amata Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) e accetterà di sposare Ildefonso Cortes (Cisco Lara) pur di non indispettire ulteriormente la madre Felicia (Susana Soleto). Questo, come facilmente prevedibile, genererà diversi sviluppi.

Felicia a proporre a Ildefonso e Camino di sposarsi lo stesso giorno di Cinta e Emilio, che dopo il sì si trasferiranno in Argentina (luogo dove la ragazza potrà dare inizio al suo tour). In questo modo, Bellita (Maria Gracia) e Josè Dominguez (Manuel Bandera) non potranno organizzare – come avevano pensato – lo sposalizio della loro unica figlia, ciò perché sarà il marchesato dei Los Pontones, a cui il Cortes appartiene, a prendere in mano le redini dell’evento.

Da un lato Emilio e Cinta non sembreranno dare tanto peso alla questione, dall’altro Bellita finirà per sentirsi esclusa ma preferirà non fare la guerra a Felicia per non rovinare tutto quanto. Il giovane Pasamar, tra le altre cose, chiederà al “nuovo” cognato Julio (Adrian Reyes) di essere uno dei padrini delle nozze. Insomma, nonostante tutto i Dominguez affronteranno il matrimonio con lo spirito giusto.