Love is in the air anticipazioni: il segreto di Eda e Serkan

Tutte le anticipazioni sulle nuove puntate di “Love is in the air”, ecco cosa succederà dal 19 al 23 luglio nella soap turca

La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il corso di laurea.

Serkan Bolat si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato il dramma di Serkan oggi vi parliamo del suo colpo di testa.

Anticipazioni Love is in the Air: ecco cosa succederà nei nuovi episodi in onda dal 19 al 23 luglio 2021

Serkan riaccompagna Eda a casa e lei gli spiega che devono evitare di farsi vedere insieme. Ayfer e le amiche di Eda sono stupite dal cambio di programma repentino e la zia spera che questo non dipenda da Serkan.

Eda nasconde a tutti la verità sulla relazione con Serkan e sul rinvio del viaggio in Italia, poi approfitta di una consegna all’ultimo minuto per incontrare il suo amato imprenditore. Selin e Ferit, dopo un confronto, si riavvicinano e passeggiano insieme, ma a un tratto Selin scorge Serkan e Eda in atteggiamenti romantici.

Intanto Aydan, che immagina Serkan con Selin, vede tornare suo figlio e cerca di capire cosa sia successo, ma lui evita di rispondere. La mattina seguente Ayfer, insospettita dall’atteggiamento della nipote, cerca di ipnotizzarla con l’impasto dei pisi, ma l’arrivo di Melek annulla l’effetto dell’ipnosi. Eda raggiunge Serkan per fare colazione con lui e qui il giovane innamorato torna a insistere affinché lei si apra e gli dica quello che prova.

Ma ormai all’Art Life Studio tutti sanno del contratto tra Eda e Serkan, non si parla d’altro. Ayfer, preoccupata per la nipote, decide di recarsi negli uffici dell’Art life per parlare con Serkan, il quale la rassicura: Eda andrà in Italia e terminerà gli studi. Nel frattempo, Piril viene a sapere da Ceren che Engin è innamorato di lei e decide di dargli un’altra opportunità.

Dal canto suo, Ceren chiede perdono a Engin per avergli mentito sulle sue condizioni e avergli nascosto la sua ricchezza. All’Art Life è una giornata ricca di novità anche sul piano lavorativo: Serkan viene informato da Selin che la collaborazione con Efe Akman si farà. Inoltre, ci sono buone notizie dal tribunale: chi aveva copiato il progetto del lampadario dovrà pagare una grossa somma per il risarcimento, somma che Serkan decide di destinare in forma anonima a un orfanotrofio.