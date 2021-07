Beautiful anticipazioni: personaggio storico muore? Dramma in arrivo

Paura per la soap americana. Dalle anticipazioni dramma in arrivo per un personaggio storico di Beautiful: ecco di chi si tratta

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful, anticipazioni dal 18 al 24 luglio: in arrivo un dramma per gli amanti della soap americana

Nella settimana dal 18 al 24 luglio succederanno tantissime cose nuove nella soap americana, Beautiful. Ma una fra tutte ha catturato la nostra attenzione. Difatti da quel che sappiamo dalle anticipazioni, Steffy si troverà in fin di vita. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Ecco tutte le anticipazioni della settimana.

La settimana inizierà con Flo che dopo aver scoperto la messinscena di Sally e il suo piano diabolico per riconquistare Wyatt. Flo è decisa ad affrontarla e a far sapere a tutti della farsa che ha messo in atto. Nel frattempo Katie è ancora scioccata per la storia del bacio segreto tra Brooke e Bill e non ha nessuna intenzione di confrontarsi con loro nonostante Donna si prodighi in tal senso.

Sally si trova sempre più invischiata nella sua storia fondata su una grande menzogna. Ma stavolta, oltre alla dottoressa Escobar, sarà anche Flo a farne le spese. Liam va a casa di Steffy per vedere la bambina e parlano della sua nuova condizione di uomo sposato. Bill è andato da Katie per scongiurarla di tornare insieme, ma lei ormai sembra non fidarsi più dell’uomo che l’ha tradita di nuovo con la sorella.

La situazione fra Sally e Flo è precipitata: Flo è svenuta, colpita alla testa e Sally, quasi impazzita, sembra non volersi arrendere neanche a questo punto. Il suo piano per tornare con Wyatt non deve saltare, costi quel che costi. Penny cerca di convincere Sally a fermarsi e ad autodenunciarsi. Ma quando Flo si sveglia, Sally le spiega il suo nuovo folle piano per passare la sua vita con Wyatt. Sally, con la complicità della dottoressa Escobar, tiene prigioniera e legata Flo affinché non le impedisca di passare la notte con Wyatt e rimanere incinta, in modo da “cementare la loro unione”. Bill si sfoga con Wyatt raccontandogli l’impossibilità di farsi perdonare da Katie. Liam si offre di tenere Kelly mentre Steffy esce in moto.

Flo, che è stata legata da Sally, cercando di liberarsi fa cadere Sally che batte la testa e si teme la sua reazione. Nel frattempo Steffy ha un incidente in moto e rimane a terra priva di sensi. Steffy, in moto, si è scontrata con la macchina guidata da Bill; viene ricoverata ed è in coma. Nel frattempo Sally, dopo aver rinchiuso e legato Flo, va a casa di Wyatt per attuare il suo piano.