Veronica Ciardi sposa Bernadeschi. Sarah Nile la massacra: “Porti solo dolore”

Veronica Ciardi e Federico Bernadeschi si sono sposati, ma Sarah Nile ha vuotato il sacco raccontando ogni cosa successa in questi anni.

Veronica Ciardi è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte, un po’ di anni fa, all’edizione del Grande Fratello dedicata alle persone comuni. Nelle scorse ore, invece, è tornata al centro della cronaca rosa per aver sposato Federico Bernadeschi, reduce dal successo degli Europei.

Gli utenti della rete più attenti hanno però notato che al loro matrimonio c’era una grande assente. Chi? Stiamo parlando di Sarah Nile, con cui Veronica aveva particolarmente legato durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia e da quel momento tra loro era nata una bellissima amicizia. Tant’è che è durata fino ad oggi. Per questo motivo gli utenti del web non comprendono come mai mai Sarah non fosse presente all’evento.

L’ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio rivelando che nemmeno lei è a conoscenza del motivo per cui non è stata invitata al matrimonio della sua migliore amica e per questo motivo si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro di lei, dicendole addio pubblicamente.

Sara Nile chiude la sua amicizia con Veronica Ciardi: parole al veleno

Sarah Nile ha ammesso che durante questi 11 anni di amicizia ci sono stati numerosi alti e bassi, ma non avrebbe mai immaginato di mancare ad un evento così importante per la sua amica. In quanto non ci sarebbe alcun motivo per cui sia stata esclusa dal matrimonio di Bernadeschi e Veronica Ciardi e sui social ha deciso di vuotare il sacco, raccontando come sono andate le cose durante il corso di questi anni passati insieme. Anni che, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, non sembrerebbero essere stati tutti rose e fiori.

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica“ ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello sul suo profilo Instagram, trovate il tutto anche in fondo all’articolo. “Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non ne conosco il motivo sento. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto” ha poi proseguito, spiazzando tutti i suoi fedeli sostenitori.

“Troppe volte ho taciuto. Troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata, ritengo sia giusto spendere due parole soprattutto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere e a voler capire” ha poi ripreso il discorso. “In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato” ha raccontato per la prima volta Sarah. “Lei è e rimarrà una persona speciale per me, ma abbiamo due modi di vivere di pensare e di fare completamente opposti“ ha spiegato. “Ho sempre protetto. Ho sempre tentato di capire. Ho sempre sorvolato. Ho sempre rispettato e oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti ” ha poi concluso. “Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per altro metto un punto e mi fermo qui“.

Sarah Nile su Veronica Ciardi non ci è di certo andata leggera, ma se pensate che lo sfogo dell’ex gieffina sia finito qui, beh vi sbagliate di grosso. Sarah, subito dopo aver vuotato il sacco, ha scritto alla diretta interessata, inviandole un messaggio di addio. Messaggio che ha poi voluto condividere con gli utenti della rete per dimostrare loro che quanto detto corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Ecco che cosa le ha scritto:

“Questa volta non andrò via in silenzio. Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso ed è per sempre” ha esordito Sarah nel suo messaggio di addio, inviato durante i festeggiamenti del matrimonio di Bernadeschi. “Non ti ho mai capita e resterai per sempre un mistero. So solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa” ha poi proseguito, non andandoci di certo leggera, rivelando tutto quello che pensa di lei.

“Ho detto alla mia famiglia e a mio marito che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire anche che non mi hai voluto lì con te, con tutti” prosegue nel lungo messaggio che le ha inviato. “Io sono trasparente, sono luce e tu sei tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito” ha poi concluso amara. “Ti auguro una buona vita”.

Sarah Nile e Veronica Ciardi sono ai ferri corti e la loro amicizia, dopo il mancato invito alle nozze con il calciatore, sembrerebbe essere soltanto un vecchio ricordo e niente di più.