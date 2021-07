Vuoi un makup viso da influencer? Ecco 5 errori da evitare assolutamente

Desideri un makup viso da influencer? Impeccabile come quello della tua icona di stile preferita? Ecco 5 errori che non dovresti mai compiere mentre ti trucchi!

Truccarsi può sembrare un ‘gioco da ragazze’ ma al contrario per realizzare il tanto desiderato makeup viso da influencer, ci si dovrebbe impegnare a curare i particolari, la scelta dei prodotti e le tecniche con cui applicarli.

Non basterà applicare il fondotinta preferito dalla vostra amica per avere un incarnato perfetto, e tantomeno utilizzare il correttore più blasonato per coprire delle terribili occhiaie. Scopriamo 5 errori che molte donne compiono realizzando il makeup viso.

Makeup viso da influencer: ecco i 5 errori che forse commetti e che compromettono la riuscita del trucco

Truccarti è una tua passione ma spesso non sei soddisfatta dei risultati e vorresti un makeup viso da influencer? Forse compi dei piccoli errori, ecco quali!

1- La luce sbagliata

Sei abituata a truccarti davanti al tuo specchio dotato di luci artificiali? Sappi che tutta la parte cromatica del tuo makeup sarà percepita in modo poco reale e che il tuo makeup viso da influencer potrebbe risultare imperfetto. Alla luce del giorno infatti i colori potranno apparire diversi e soprattutto inadatti al tuo incarnato.

Truccarsi di fronte ad una finestra con la luce naturale che riflette sul viso sarà la scelta ideale, altrimenti farete i conti con lo specchio che è storicamente più crudele di quello della matrigna di Biancaneve, quello della vostra macchina! Quante volte specchiandovi prima di partire per una serata importante scoprite di aver esagerato con il blush o di aver sbagliato il colore del rossetto?

2- La formulazione dei prodotti a contrasto

Anche la formulazione dei prodotti sarà fondamentale. Per avere un incarnato perfetto, la scelta migliore sarà quella di utilizzare delle formulazioni simili. Un fondotinta a base di acqua, non potrà mai sfumarsi alla perfezione con un correttore a base di olio. I due unendosi darebbero origine ad antiestetiche macchie. La soluzione più semplice se ci si sente inesperte? Farsi consigliare da un esperto o acquistare fondo e correttore della stessa linea!

3- Non curare i particolari non ti permetterà di realizzare un makeup viso da influencer

Applicare una base makeup come un fondotinta significa anche sfumarlo alla perfezione in punti del viso troppe volte dimenticati come attaccatura dei capelli, delle orecchie e collo. Ogni prodotto di makeup che si applica sul viso, soprattutto se ha una tonalità cromatica un poco diversa dall’incarnato va sfumata molto bene.

4- Sbagliare la tonalità

Se è un makeup viso da influencer che cerchi attenta a non sbagliare la tonalità del fondo, del correttore, della cipria o anche del blush. Individuare il proprio sottotono è fondamentale per scegliere la tonalità che si fonderà perfettamente con l’incarnato e nella scelta specifica al momento dell’acquisto sarà bene provare il prodotto guardandolo alla luce del sole e non sotto le luci artificiali presenti ormai in tutti i makeup store.

5- Esagerare con la cipria

La cipria anche se può sembrare una polvere impalpabile se utilizzata in una quantità superiore a quella necessaria può caratterizzare un errore nel makeup viso. Troppa cipria renderà l’incarnato gessoso e privo di luminosità. Sarà bene infatti tamponare pochissima cipria nei punti dove la pelle tende a lucidarsi di più e distribuirne una piccola quantità con un pennello da polveri sul resto del viso per uniformare l’incarnato.