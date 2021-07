Stefano De Martino mette il like a Belen | Elodie sostituisce la Marcuzzi | Riccardo dopo Uomini e Donne

Stefano De Martino ha messo un like a Belen Rodriguez per Luna Marie ed Elodie è pronta a prendere il posto di Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta! La bella modella argentina, già mamma del piccolo Santiago, ieri ha dato alla luce Luna Marie, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, il suo nuovo compagno. La piccola di casa Rodriguez è venuta al mondo poco dopo che l’Italia è riuscita a portarsi a casa la coppa dei campioni di Europa, ma gli utenti della rete sono tutti curiosi di conoscere la reazione di Stefano De Martino, ex marito di Belen, a questo lieto evento e lui non si è di certo fatto attendere.

Belen Rodriguez mamma bis: la reazione di Stefano De Martino e gli altri gossip del giorno

Stefano De Martino, è bene precisare, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma ha scelto di fare un piccolo gesto pubblico. Quale? Ha lasciato un like alla foto pubblicato da Belen Rodriguez con Luna Marie. Ovviamente non sappiamo se il conduttore di Stasera tutto è possibile le ha scritto in privato per congratularsi del lieto evento, ma attenzione perché le news del giorno non finiscono mica qui.

Giulia Salemi nelle scorse ore ha fatto una romantica dedica sul suo profilo social, ma questa non era pensata per il suo Pierpaolo Pretelli. Per chi mai sarà? Per scoprirlo non vi resta che guardare il nostro servizio. C’è poi Riccardo Guarnieri, ex protagonista di Uomini e Donne, che ha fatto preoccupare il popolo della rete. Il motivo? Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, il bel Guarnieri appare molto dimagrito. Che stia ancora pensando alla sua ex Roberta Di Padua?

L’ultima notizia del giorno riguarda, invece, Alessia Marcuzzi. Secondo recenti indiscrezioni, dopo aver portato a termine i suoi progetti musicali, a prendere il suo posto sarà l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Elodie.