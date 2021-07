Puoi riciclare le scorze di fave con questa ricetta facile, veloce e appetitosa! Si trasformeranno in chips croccanti, perfette per tutti i palati.

Il riciclo fa ormai parte della nostra società, sempre più proiettata verso la Green Economy. Facciamo di tutto per ridurre gli sprechi, a casa, al lavoro e in tanti altri contesti. Cresce anche il numero delle strutture ricettive con certificazioni eco friendly, appositamente studiate per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Persino il mondo dei viaggi si adegua al nuovo trend, ‘confezionando’ pacchetti e soggiorni sempre più green. E a casa nostra, invece, cosa possiamo fare per salvaguardare l’ambiente? Beh, la risposta è tutta in una parola: moltissimo!

Ridurre gli sprechi alimentari, imparando a riutilizzare cibi avanzati e bevande lasciate a metà, sarebbe un primo passo in avanti! Ma è più facile a dirsi che a farsi: non tutti hanno infatti la pazienza di cercare ricette anti-spreco, molto utili per cucinare low cost alleggerendo la pattumiera. Eppure non è così difficile! Ci sono tanti siti e blog specializzati proprio in questo segmento.

Noi di Chedonna.it siamo molti sensibili al tema degli sprechi alimentari. Ecco perché proponiamo spesso ricette facili e gustose per riciclare in cucina con creatività. Forse non sai che puoi riutilizzare le scorze di fave, trasformandole in chips croccanti, per la gioia di grandi e piccini.

Dalle scorze di fave ne ricavi delle chips: ecco la ricetta!

In cucina non si butta via nulla, o quasi. E’ un principio ormai chiaro ai più. Molti scarti alimentari possono avere una ‘seconda vita’, con un po’ di fantasia e con la ricetta giusta. E’ così anche per le scorze di fave (baccelli)! Ecco come trasformale in un contorno perfetto, ovvero in chips saporite e croccanti.

Ecco tutti i passaggi da seguire per la ricetta di Francesca Naselli pubblicata su cookpad.com.

INGREDIENTI

8 baccelli di fave

1 uovo

6 cucchiai di pan grattato

2 cucchiai di pecorino

olio per friggere q.b.

pepe q.b.

sale q.b.

Questi sono gli ingredienti che devi procurarti. Ora, vediamo insieme quali sono gli step da seguire per la preparazione.

Riempi una ciotola d’acqua e mettila nel congelatore. Sbuccia le fave facendo attenzione a non rovinare i baccelli, che sono l’ingrediente principale di questa ricetta! Dividi ogni baccello a metà, eliminando tutte le nervature. Metti a bollire dell’acqua in un tegame e aggiungi del sale (q.b.). Lava tutte le bucce, con acqua fredda corrente. Una volta che l’acqua nel tegame ha raggiunto la bollitura, mettici dentro le scorze lavate. Devono cuocere per circa 3 minuti. Tira fuori dal congelatore la ciotola con l’acqua fredda e calaci dentro le scorze, ovviamente scolandole prima. Ti consigliamo di usare una schiumarola. Lascia raffreddare i baccelli per un paio di minuti; poi, scolali d asciugali tamponando con un canovaccio. Prendi due piatti: in uno, mettici il pangrattato e il formaggio e, nell’altro, la farina, il pepe e un pizzico di sale. Fatto questo, amalgama bene tutti gli ingredienti. Da parte, in una ciotola, sbatti l’uovo e aggiungi un po’ di sale. Passa ad impanare i baccelli, uno ad uno, girandoli prima nella farina e poi nell’uovo. Completa l’operazione passando le bucce anche nel pangrattato. Devono essere ricoperte da una panatura omogenea. Friggi i baccelli in olio ben caldo, su entrambi i lati. La doratura deve essere uniforme. A cottura ultimata, adagiali su un foglio di carta assorbente.

Le chips fatte con le scorze di fave sono pronte per essere portate in tavola, ideali come contorno gustoso oppure per accompagnare un aperitivo tra amici. A te la scelta, buon appetito!