Barbara d’Urso, l’indiscrezione bomba cambia tutto: Mediaset ci ripensa

Barbara d’Urso è pronta a tornare in prima serata? L’indiscrezione bomba è pronta a cambiare tutti i piani di Mediaset.

Barbara d’Urso, dopo una stagione televisiva piuttosto ricca, dove ha condotto ben tre programmi in contemporanea, si è trovata a bocca asciutta. In quanto Mediaset ha deciso di cancellare ben due dei suoi programmi, Domenica Live e Live Non è la d’Urso, ed ha deciso di ridurre drasticamente la durata di Pomeriggio 5. Da quasi due ore di diretta, il programma a settembre andrà in onda per 40 minuti circa, dando spazio soltanto all’informazione.

Le cose però secondo quanto riporta Blasting News, starebbero presto per cambiare ancora una volta. In quanto la bella conduttrice partenopea potrebbe tornare in prima serata con uno dei programmi più attesi di sempre.

Mediaset ci ripensa e punta tutto su Barbara d’Urso? L’indiscrezione

Secondo il portale, infatti, la bella conduttrice partenopea potrebbe ritornare prima di quanto si possa pensare in quanto Mediaset l’avrebbe messa in lizza per condurre La Talpa, uno dei talent show più attesi di sempre ma che l’azienda ha scelto soltanto di proporre adesso.

Barbara d’Urso alla conduzione de La Talpa sarebbe decisamente un bello schiaffo morale nei confronti di tutti coloro che l’hanno data per spacciata e finita dopo le modifiche al palinsesto fatte da Mediaset, ma la conduttrice è pronta a risorgere dalle sue ceneri come è sempre stata solita fare.

“Se ci sono degli adattamenti che riguardano #Pomeriggio5 sono legati alle scalette di Canale5. Ci tengo a dire, perché voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara d’Urso. […] Tornerà a fare in prime time di intrattenimento su Canale5”. #fairumore ✨ pic.twitter.com/bDPMKrtkcw — Fc Barbara d’Urso (@Fanclub_dUrso) July 1, 2021

Almeno per il momento, però, questa resta soltanto un’indiscrezione e non una notizia confermata. Di certo sembra esserci soltanto l’impossibilità di Paola Perego, storica conduttrice dello show, di condurre il tutto in quanto sarà impegnata in Rai insieme a Simona Ventura nella conduzione di un nuovo show.