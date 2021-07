Ex gieffina oggi sposa il campione azzurro reduce dagli Europei

Ex concorrente del Grande Fratello sposa oggi il campione azzurro reduce dalla vittoria agli Europei di calcio: il video del matrimonio dell’ex gieffina.



Fiori d’arancio per un’amatissima ex concorrente del Grande Fratello e un calciatore della Nazionale Italiana di calcio. Dopo aver festeggiato con i compagni con cui ha trionfato a Londra laureandosi campione d’Europa, un azzutto, oggi, corona anche il suo sogno d’amore con la propria compagna sotto gli occhi di tantissimi tifosi.

A pronunciare il fatidico sì, oggi martedì 13 luglio, è stato Federico Bernardeschi che, nel Duomo di Carrara, ha sposato la compagna, Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello e che l’ha reso padre di una bambina, Deva, nata due anni fa.

La coppia ha scelto di sposarsi nel giorno del 36esimo compleanno di Veronica Ciardi e, l’arrivo degli sposi, è stato seguito dalle telecamere di Estate in diretta che ha mostrato anche un piccolo incoveniente.

Matrimonio Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la sposa arriva prima dello sposo

La prima ad arrivare in chiesa è stata Veronica Ciardi che, tuttavia, non è scesa dall’auto per aspettare l’arrivo dello sposo. L’autista ha così portato la sposa in giro per le strade di Carrara in attesa che arrivasse Bernardeschi. Lo sposo, biondissimo e con un abito grigio sotto il quale indossava una t-shirt come ha raccontato l’inviato di Estate in diretta, è arrivato poco dopo insieme alla mamma.

“Sono emozionatissima”, ha detto la sposa ai microfoni di Estate in diretta. L’ex gieffina, poi, tra la folla in festa, è entrata in chiesa dove ad attenderla c’era lo sposo.

Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi, con gli amici e i parenti, festeggeranno sulla spiaggia. Entrambi amanti del mare, hanno scelto di festeggiare in un luogo che ha fatto da cornice alla loro bellissima storia d’amore.

Testimone speciale del sentimento che unisce il calciatore e l’ex gieffina è la loro bambina. Dopo il fatidico sì degli sposi, è stato celebrato anche il battesimo della piccola Deva.