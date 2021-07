Uomini e Donne non sarà più lo stesso. Maria de Filippi tuona: ‘Ho deciso di cambiare’

Maria De Filippi è stufa dei soliti tronisti. Per questo motivo ha annunciato importanti cambiamenti a Uomini e Donne: ecco quali.

Maria De Filippi non va mai in vacanza. Nonostante in questo momento non vada in onda sul piccolo schermo degli italiani, la bionda conduttrice lavora dietro le quinte di Temptation Island e da qualche giorno ha iniziato a registrare i nuovi appuntamenti di Tu sì que vales, che vedranno Giulia Stabile, vincitrice di Amici, nel ruolo di guest star. Così come il suo storico Uomini e Donne.

La redazione del programma è infatti alla ricerca dei nuovi tronisti per la prossima stagione televisiva e la padrona di casa, ai microfoni del settimanale Oggi, ha già le idee su come debbano essere i nuovi personaggi del suo dating show. Tant’è che, rispetto alle edizioni precedentemente andate in onda, ha intenzione di cambiare un po’ di cose. In quanto è stufa di vedere un determinato tipo di persona voler provare a sfruttare il programma soltanto perché alla ricerca di popolarità. Per questo motivo ha annunciato un importante cambiamento per la prossima edizione.

Uomini e Donne: Maria De Filippi cambia, ancora, il Trono Classico

Maria De Filippi, è bene precisare, si è limitata a parlare soltanto dei cambiamenti riguardanti il Trono Classico. Questo presuppone, quindi, che il Trono Over, che da sempre è risultato essere il preferito dal pubblico per quanto riguarda i due spazi proposti, rimarrà pressoché invariato se non con l’aggiunta di nuove dame e cavalieri che andranno ad accompagnare i personaggi che già abbiamo avuto modo di poter conoscere durante il corso degli anni.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un clichè” ha esordito la conduttrice, facendo riferimento ai personaggi scelti per le passate edizioni che hanno puntato, e puntano, soltanto al mondo digitale. “Per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera“ ha poi concluso, archiviando il discorso relativo al suo programma.

Uomini e Donne subirà grossi cambiamenti nella speranza di riuscire a fare nuovamente innamorare il pubblico del Trono Classico, che da anni ormai non sembra più appassionare loro che preferiscono invece le dinamiche che si vengono a creare tra i protagonisti del Trono Over.