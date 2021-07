Barbara d’Urso torna in prima serata | Retroscena Temptation Island | Isabella dopo Uomini e Donne

Barbara d’Urso potrebbe tornare in prima serata e non mancano i retroscena sull’ultima edizione di Temptation Island.

Barbara d’Urso, dopo essere stata ridimensionata da Mediaset, che ha scelto di cancellare in maniera definitiva Live Non è la d’Urso e Domenica Live, riducendo anche la durata di Pomeriggio 5, che passa da quasi due ore di diretta a soltanto 40 minuti, potrebbe presto riavere la sua rivincita. Secondo recenti indiscrezioni, la bella conduttrice partenopea potrebbe tornare in prima serata con uno dei programmi più amati di sempre. Curiosi di scoprire quale? Non vi resta che guardare il nostro servizio.

Da Barbara d’Urso a Temptation Island: tutte le news e gossip del 14 luglio

Da Barbara d’Urso passiamo a Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, che nelle scorse ore, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare del suo rapporto con Ilary Blasi. Ammettendo che tra loro le cose sono cambiate durante la finale del reality show di canale 5.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, salta tutto. La coppia annulla le nozze a pochi giorni dal sì

Ci sono poi due protagoniste di Uomini e Donne: Isabella Ricci e Roberta Di Padua. La prima, entrata a far parte del programma verso l’ultima parte della stagione, ha confidato di non aspettarsi minimamente il successo ottenuto tra il pubblico del piccolo schermo. La dama, infatti, nel giro di poche settimane è riuscita ad eguagliare, se non superare, perfino Gemma Galgani. Roberta, invece, dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri ha scelto di prendere una drastica decisione. Decisione presa per ritrovare una certa serenità che non sembrerebbe più avere.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne: Luca ed Elisabetta da censura. La foto non lascia nulla all’immaginazione

Il falò di confronto tra Claudia e Ste, le lacrime di Floriana e Manuela, la reazione di Alessandro e… Ecco cosa è successo nella terza puntata di #TemptationIsland 🔥⬇️ https://t.co/QPrNVQTMzf — Temptation Island (@TemptationITA) July 13, 2021

Per ultima, ma non per importanza, c’è Raffaella Mennoia che ha rivelato per la prima volta che cosa succede a telecamere spente quando Temptation Island smette di riprendere i suoi protagonisti. Un retroscena assolutamente da non perdere.