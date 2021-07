Antonino Spinalbese dopo la nascita di Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez, si è lasciato andare ad un’inaspettata confessione.

Antonino Spinalbese è diventato papà per la prima volta! Come ormai noto, infatti, Belen Rodriguez ha partotito mettendo al mondo la sua secondogenita nonché prima figlia per l’ex hairstylist, Luna Marì. La nascita della piccola ha sconvolto, in positivo ovviamente, le loro vite e di tutte le persone che gli sono intorno. Tant’è che almeno per il momento Antonino e Belen non si erano lasciati andare a qualche dichiarazione in merito al periodo d’oro che stanno vivendo, preferendo far parlare le immagini e le prime clip della piccola piuttosto che le loro parole.

Pochi minuti fa però Antonino ha deciso di venire allo scoperto, rivelando al pubblico della rete che cosa sta provando in queste ore che è diventato papà per la prima volta, facendo una dolce dedica alla sua Luna, citando le parole di Alberto Urso, rivelando di essere al settimo cielo in questo momento ma anche molto spaventato al tempo stesso. Sensazioni che sono del tutto normali per chi come lui diventa genitore per la prima volta.

Luna Marì: Antonino Spinalbese si sbilancia e le dedica Alberto Urso

Antonino Spinalbese ha scelto di dedicare alla figlia di Belen Rodriguez le parole cantate da Alberto Urso per il brano Il Sole ad Est, citando un particolare passaggio in cui rivela il turbine di emozioni che sta provando in questi istanti dove si sente spaventato ma al tempo stesso felice, accompagnando al tutto un tenerissimo scatto che lo mostra tenere in braccio la sua tanto attesa bambina.

“E spaventa un po’

Ti sorprenderà

Come il sole ad est

Quando sale su

E spalanca il blu

Nell’immensità…”

Ha scritto il nuovo compagno di Belen, facendo emozionare il pubblico della rete che lo ha rassicurato su quello che sta provando in queste ore, ma al tempo stesso facendo lui i loro più sinceri auguri. “Hai gli occhi dell’amore in questa foto” gli ha scritto un utente della rete sotto lo scatto da lui pubblicato, che trovate in fondo a questo articolo. “La bambina, tra l’altro, ti somiglia molto“ ha scritto un altro utente, facendo notare come Luna sembri assomigliare tutta a lui e poco alla bella modella argentina, ma forse è troppo presto per parlare di somiglianze.

Antonio e Belen sono al settimo cielo ed ora vogliono soltanto godersi la loro bellissima famiglia e coccolare a più non posso Luna Marì.