Scopri i 5 modelli di un evergreen dell’estate, gli shorts di jeans: quali sono quelli di cui non puoi fare a meno durante questa estate?

Perfetti per andare al mare, per un aperitivo in spiaggia ma anche per una scampagnata in montagna o in campagna: gli shorts di jeans sono in estate una vera e propria garanzia che l’armadio ci regala.

Ogni anno questo capo torna alla ribalta con l’innalzarsi delle temperature, si reinventa e ci fa perdere la testa. Quali sono allora i modelli di shorts che ci stanno conquistando in questa estate 2021? Scopriamoli insieme e vediamo anche qualche proposta low cost per acquisti in tema.

5 must have shorts di jeans

Abbiamo selezionato di seguito cinque modelli di shorts in jeans che in questa stagione stanno andando per la maggiore. Alcuni sono stati sfoggiati e promessi anche dalle star, altri semplicemente spopolano tra vetrine e spiagge del Bel Paese.

Se allora siete in cerca di un acquisto in questa estate 2021, magari approfittando anche dei saldi, consultate la lista qua sotto e scoprite se qualche modello può accendere la vostra fantasia.

Orlo sfrangiato – E’ il classico jeans strappato in cui le parti scucite si spingono sull’orlo rendendolo movimentato e particolarmente casual. Ideale per una giornata al mare o in gita ma certo non per una passeggiata in città: decisamente troppo hot

Straight – E’ lo shorts dritto, non troppo fasciante e senza dubbio particolarmente comodo. Se non troppo corto potrebbe andar bene anche per un giro cittadino, magari abbinato a una blusa e a scarpe basse come sneakers o stivaletti.

Con risvolto – E’ il jeans un po’ bon ton, quello effetto safari che regala un tono immediatamente ricercato a chi lo indossa. Con abbinamenti studiati può trasformarsi in un vero e proprio passe-partout per occasioni casual.

A vita alta – La vita alta spopola senza freni oramai per ogni capo, sebbene la variante bassa tenti di risollevare la testa. Anche per gli shorts non poteva dunque che dominare, con un effetto anni ’90 molto piacevole.

A farfalla – Sono la novità della stagione, un modello che ha fatto perdere la testa tra gli altri anche ad Alessia Marcuzzi. Lo shorts si allarga sempre più, assumendo un aspetto quasi da gonna per un effetto molto femminile che trasforma il capo in un vero passe-partout.

E voi, quale shorts di jeans preferite per questa estate 2021? Qua sotto alcuni suggerimenti qualora voleste cedere alla tentazione di un nuovo acquisto.