Fai parte della generazione Z, non sei abituata a creare dei look eleganti e ti serve disperatamente un outfit adatto ad una cerimonia? Ti aiutiamo noi di CheDonna, insieme al look elegante, giovanile e trendy di Olivia Rodrigo!

La pandemia in corso, e le varie restrizioni che si sono susseguite nel nostro paese al fine di contenere la diffusione della pandemia, hanno creato, dal punto di vista della moda, “un vero casino”.

L’importanza di rispettare i vari decreti e le restrizioni imposte è sicuramente fondamentale per evitare il diffondersi ancora maggiore della pandemia, ma, tra le tante altre cose, il settore della moda è stato messo a dura prova.

Non parlo dei grandi brand di lusso, che ingegnosamente hanno rinnovato i loro lavori e hanno trovato dei modi alternativi per trasmettere le loro idee attraverso collezioni e sfilate pubblicate online. Parlo dei compratori del settore moda. E soprattutto una particolare categoria, quella dei giovani, nello specifico la Generazione Z.

Cosa si intende per Generazione Z? Secondo gli studi, fanno parte della Generazione Z tutti coloro che sono nati dal 1996 al 2010. Sono abituati ad un tipo di vita in cui internet, i social media, gli smartphone e i computer sono la normalità.

Immaginiamoci quindi una persona nata, più o meno, intorno al 2002-2003, che nel pieno della pandemia ha compiuto, sempre in maniera ipotetica, 17 anni. Per più di un anno quella persona ha sempre indossato un abbigliamento comodo, come tute, leggings e sneakers. Adesso, in cui le restrizioni iniziano a venir meno e c’è più possibilità di ritorno alla normalità, insieme all’estate arrivano un’infinità di inviti per feste, matrimoni e cerimonie. La domanda che a tutti verrebbe spontanea è questa:”ma cosa mi metto?”.

Si, a tutti verrebbe spontanea, ma realmente, cosa potrebbe indossare quella persona di 17 anni che nel pieno della propria adolescenza non ha avuto modo di sperimentare con la moda, i capi eleganti e trovare il proprio gusto?

Questo sarà il centro della guida di stile di oggi di CheDonna: aiutare tutti coloro che, da un po’ di tempo, non hanno molta dimestichezza con l’abbigliamento elegante, e rischierebbero di fare dei flop stilistici.

E come faremo noi di CheDonna ad aiutarvi in questo percorso verso l’eleganza? Utilizzando un outfit indossato da una dei personaggi della Generazione Z più influenti del momento. Stiamo parlando della cantante e attrice Olivia Rodrigo!

LEGGI ANCHE: Cosa avranno mai in comune Bella Hadid e Chiara Ferragni? Il gusto per la moda!

Prima di iniziare con la vera e propria guida di stile, sapete tutti chi è Olivia Rodrigo? Classe 2003, Olivia Rodrigo è una cantautrice e attrice che ha spopolato sul piccolo schermo interpretando il ruolo di attrice protagonista nella serie Disney High School Musical: The Musical: The Series. Da questo momento in poi, oltre che sul piccolo schermo, non abbiamo fatto altro che sentirla alla radio, passando da hit a hit. La sua canzone di debutto è stata “Drivers License”, e in questo momento ogni radio che si rispetti passa almeno 4 volte al giorno la sua nuova hit “Good 4 U”.

Carriera a parte, Olivia Rodrigo è stata al centro del web per essere stata ieri alla Casa Bianca e aver conosciuto il presidente Joe Biden. In questa occasione, la conversazione principale riguardava l’importanza della vaccinazione contro il COVID-19, anche nelle persone più giovani.

Olivia Rodrigo, in questo caso, si è fatta portavoce di una generazione: ha sfruttato la propria influenza mediatica per mandare un messaggio positivo e di incoraggiamento ai propri coetanei.

Però, è arrivato il momento di parlare di ciò che veramente ci importa, ossia dello stile. Vediamo cosa indossava Olivia Rodrigo all’evento alla Casa Bianca. Studiamolo dal punto di vista stilistico e proviamo a riproporlo!

L’outfit più elegante di tutta la Generazione Z è il completo in tweed di Olivia Rodrigo!

Collage da Instagram @oliviarodrigoEntriamo subito nel vivo di questa guida di stile. Cosa indossava nello specifico la star Disney?

giacca e minigonna in tweed rosa

mini pochette nera a mano

scarpa bianca con tacco alto e largo e plateau altissimo

calzino nero alla caviglia in vista

Il tessuto tweed è un tessuto che ha una storia antica: veniva usato nell’Ottocento in Scozia e in Inghilterra. La sua fama è dovuta all’utilizzo che Coco Chanel ne fece per la creazione dei propri tailleur, che univano femminilità e mascolinità.

Olivia Rodrigo ha quindi utilizzato un completo classico, in un colore giovanile, come il rosa, e ha abbinato il tutto ad una pochette mini, molto di tendenza, e un tacco con calzino a vista, che fa molto Gossip Girl.

L’outfit è composto da classicità, stile, eleganza, sobrietà, ma anche tendenza, novità e creatività.

Il look di Olivia Rodrigo era perfetto per l’occasione e per la sua età, il che le conferisce, oltre che a cantante con più streaming del momento, il titolo di nuova icona di moda.

Ma noi, come possiamo ricrearlo? Ho selezionato qui per voi un completo, molto simile a quello indossato da Olivia Rodrigo alla Casa Bianca, facilmente acquistabile su Zalando. La marca è Missguided, la giacca ha un costo di € 76,97 (in saldo da € 109,95), e la gonna ha un costo di € 55,97 (in saldo da €79,95).

Ecco come poter essere alla moda, eleganti e di tendenza, senza spendere troppo, tutto allo stesso tempo!

Si conclude qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sul look di Olivia Rodrigo e su come creare un outfit elegante se fai parte della Generazione Z.

Perché, come diciamo sempre, la moda non esiste se non collegata alla società, all’attualità e al gossip.

E noi, che siamo delle perfette fashion lovers, non ci facciamo sfuggire nulla. Proprio nulla!

Per essere perfette e sempre al top!

Emanuela Cappelli