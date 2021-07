Cosa avranno mai in comune Bella Hadid e Chiara Ferragni? Il gusto per la moda!

Cosa succede se i tuoi personaggi famosi preferiti indossano lo stesso capo? Vuol dire che è arrivato il momento di acquistarlo e di sfoggiarlo alla prima occasione! Ecco il top pareo indossato da Bella Hadid e Chiara Ferragni!

Se prima la moda era un modo con cui esternare la propria personalità al mondo intero, mostrarsi per quello che si è nel proprio io interiore, differenziarsi e confrontarsi, adesso non è più così.

La moda è diventata “uguale” per tutti, grazie alla velocità dello scambio di informazioni derivata dall’uso del web.

Le tendenze si uniformano e manca quel tocco di personalità negli outfit.

Fortuna che ci sono loro, che nonostante tutto hanno mantenuto il loro “marchio di fabbrica”, il loro estro e la loro personalità, e lo mostrano con i propri outfit!

Questo sarà il tema principale della nostra guida di stile di oggi: due personaggi molto famosi, con stili e look diversi, che indossano un capo della stessa tipologia e lo fanno in modo completamente opposto.

Di chi stiamo parlando? Di Bella Hadid e Chiara Ferragni! Entrambe hanno postato sul proprio feed di Instagram delle foto in cui indossavano un capo d’abbigliamento molto in voga nell’ultima stagione. Quale? Il pareo/bandana indossato a mo’ di top!

Avevamo parlato qualche tempo fa di questo top di tendenza, ma Bella Hadid e Chiara Ferragni lo mostrano in un modo completamente differente!

E allora diamo il via a questa guida di stile incentrata sui look della super model Bella e della imprenditrice digitale Chiara. Proviamo ad analizzare i loro look dal punto di vista stilistico e ricreiamoli in pochissimi passi! Il divertimento è assicurato!

Ecco come creare il look trendy di Bella Hadid e Chiara Ferragni con il pareo/bandana a mo’ di top!

Iniziamo subito con una piccola specificazione. Esistono due capi che permettono di creare lo stesso effetto: il pareo, o il foulard/bandana.

Entrambi i capi, però, devono avere alcune caratteristiche. Devono essere abbastanza lunghi da poterli legare intorno al collo e vita, devono essere di un tessuto lucido, tipo seta, e devono avere le fantasie più vivaci di sempre.

Solo così potremmo ottenere un look perfetto.

La seconda cosa da notare, nei look di Bella e Chiara, è che i due capi sono indossati in maniera differente.

Bella Hadid indossa un pareo con fantasia tie-dye, incrociato sul seno e legato dietro al collo. La modella abbina il capo moda con un jeans a vita alta largo a palazzo.

Chiara Ferragni opta per un completo dello stesso tessuto e fantasia. Il completo prevede un top a bandana allacciato sul seno, lasciando una scollatura profonda, e uno shorts a vita alta. Il tessuto è effetto seta, fantasia cashmere nelle tonalità dell’azzurro e giallo.

Questi, infatti, sono proprio i due modi più semplici, ma più d’effetto, di utilizzare il pareo/bandana a mo’ di top. Abbinato sopra ad un jeans per uno stile più casual, oppure sopra ad uno shorts, come copricostume per il mare o per la piscina.

Abbinatelo come preferite, ma utilizzatelo! Il top bandana/pareo è senza dubbio il capo MUST-HAVE della stagione estiva 2021, e noi, che siamo delle perfette fashion lovers, non possiamo assolutamente farci sfuggire il capo più in voga di sempre!

Anche per oggi termina la guida di stile di CheDonna, oggi completamente incentrata sui look di Chiara Ferragni e Bella Hadid e il capo MUST-HAVE dell’estate 2021: il top pareo/bandana.

Adesso che sapete tutto in fatto di moda e stile, non vi resta che creare il vostro outfit più alla moda e sfoggiarlo con orgoglio!

Sarete uniche e al top!

