Arianna Cirrincione si veste di un nuovo trend. Quale? Il top bandana!

Arianna Cirrincione capisce subito che questo sarà il nuovo trend dell’estate 2021 e lo indossa! Di cosa stiamo parlando? Del top a bandana! Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà tutto in fatto di top a bandana!

Per prima cosa, chi è Arianna Cirrincione? Arianna Cirrincione è una modella e influencer di 26 anni, ex corteggiatrice di Uomini & Donne che ha trovato l’amore dentro il programma. Non a caso è stata la scelta ed è l’attuale fidanzata dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Andrea Cerioli. Dopo due anni di relazione i due sembrano più affiatati che mai, come si è potuto vedere durante la sorpresa fatta da Arianna a Andrea, nella quale si è presentata in Honduras dove il fidanzato si trovava per il programma Isola dei Famosi.

Ma dopo una breve introduzione su chi è Arianna Cirrincione, parliamo di quello che realmente ci interessa e di cui siamo perdutamente innamorate: la moda!

Arianna Cirrincione posta sul suo feed di Instagram un outfit che ha fatto impazzire tutte le amanti della moda.

Noi di CheDonna, che non possiamo proprio farci sfuggire nulla, abbiamo visto il post e siamo qui, pronti a dirvi tutto quello che c’è riguardo al nuovo trend del momento.

Siete curiose di sapere qual è? Ecco a voi il…top a bandana!

In questa guida i stile troverete tutto ciò che c’è da sapere in fatto di top a bandana: abbinamenti, stili, outfit, quali e come indossarli e qualche consiglio su quale acquistare.

Siete pronte? E allora diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna che avrà come protagonista i top a bandana!

Arianna Cirrincione indossa il Top a bandana! Tutto ciò che c’è da sapere sul trend dell’estate 2021!

Partiamo da una semplice domanda: cos’è il top a bandana?

È un particolare tipo di top che, una volta indossato, assume le sembianze di una bandana.

Si indossa, generalmente, con la punta a coprire la pancia e la schiena scoperta, ma si può anche legare frontalmente, diventando così una sorta di fascia da indossare sopra al reggiseno.

Si può ricreare partendo da un foulard in seta qualsiasi, o una bandana, l’importante è che siano grandi abbastanza da permetterci di annodarlo sulla schiena.

Se non siete molto esperte di top a bandana e con il vostro foulard non riuscite a ricreare l’effetto voluto, potete tranquillamente acquistare un top a bandana in qualunque negozio di moda del momento. Lo troverete già preformato, in modo da facilitare l’utilizzo del capo.

Come utilizzarlo? Arianna Cirrincione, ad esempio, lo indossa sopra un pantalone bianco a vita alta. In generale, vi consiglio sempre di indossarlo con un qualcosa a vita alta, soprattutto se volete creare degli outfit “da città”. Potete utilizzare ad esempio il vostro top a bandana, una giacca taglio blazer tinta unita, a richiamare il vostro top, un jeans a palloncino a vita alta e il vostro sabot con tacco 10 cm. Avrete facilmente ricreato un perfetto stile casual chic e sarete pronte per l’aperitivo in centro con le amiche.

Se non sapete quale top a bandana scegliere utilizzate questi consigli:

più colorato è meglio è.

scegli il tessuto seta, lucido , per occasioni più formali, opaco per tutti i giorni.

, per occasioni più formali, per tutti i giorni. scegli un tessuto coprente e che non scivoli. Va bene essere alla moda, ma noi non prescindiamo mai la comodità!

Ho trovato per voi due modelli molto particolari, e a basso costo, in due dei negozio più fashion del momento!

top a bandana bicolore in jeans. Lo potete trovare da Bershka a € 9,90.

Top in denim bianco a bandana. Questo potete trovarlo da Zara a € 15,90.

Ecco, quindi, un altro esempio molto semplice di come si possa essere alla moda, senza dover necessariamente spendere tutti i nostri risparmi!

Collage da sito ufficiale di Zara e BershkaAnche per oggi termina qui la guida di stile di CheDonna, incentrata sui top a bandana!

Vi rinnovo l’invito a domani, con una nuova guida di stile, che vi accompagnerà per tutta l’estate!

