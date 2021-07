Pulizia del viso fai da te perfetta? Ecco il metodo furbo da seguire per non sbagliare! La tua pelle sarà subito più luminosa.

Avere una pelle liscia come una pesca è il desiderio di tutte le donne. Molto dipende dalla genetica ma, alcune buone pratiche, possono dare comunque ottimi risultati. Inutile nasconderlo, dopo i trent’anni la pelle inizia a cambiare; collo, fronte, zigomi, contorno occhi e solchi naso labiali sono le zone che invecchiano prima.

Seguire una corretta skincare routine è fondamentale. Ovviamente, bisogna utilizzare prodotti adatti al proprio tipo di pelle. Se non si hanno le competenze per selezionarli con cura, è meglio rivolgersi ad uno specialista.

Detersione e idratazione sono due step importantissimi. Il primo, serve a rimuovere tutte le impurità. Il secondo, invece, assicura il giusto nutrimento alla pelle, che è un organo complesso e, questo, non bisogna mai dimenticarlo.

Non è facile pulire la pelle in profondità. Usare un buon latte detergente aiuta a rimuovere residui di trucco, cellule morte e sebo in eccesso, ma solo in superficie. Ecco perché non puoi (e non devi!) fare a meno di alcuni prodotti specifici.

Per una pulizia del viso fai da te, è importante seguire il metodo giusto: te ne proponiamo uno semplice e veloce, che ti darà un risultato pazzesco in pochi minuti. Consiste nel seguire alcuni piccoli accorgimenti.

Pulizia del viso fai da te: come farla bene in pochi step!

In ogni beauty routine che si rispetti, non si può sottovalutare l’importanza della pulizia del viso. Certo, quella fatta dall’estetista di fiducia è perfetta. Ma, seguendo i consigli giusti, possiamo avere buoni risultati anche con quella fatta in casa. Di seguito trovi alcuni aspetti importanti da considerare per non sbagliare.

Pulizia del viso: ogni quanto farla – Una premessa: la pulizia del viso non va confusa con la detersione che, invece, si fa tutti i giorni. Gli esperti raccomandano di eseguire una pulizia completa del viso (anche fai da te), una volta a settimana, che diventano al massimo due nel caso di pelli miste o grasse.

– Una premessa: la pulizia del viso non va confusa con la detersione che, invece, si fa tutti i giorni. Gli esperti raccomandano di eseguire una pulizia completa del viso (anche fai da te), una volta a settimana, che diventano al massimo due nel caso di pelli miste o grasse. Servono almeno 30-40 minuti – Per una pulizia del viso davvero efficace. Quindi, cerca di fare questo trattamento solo quando sei sicura di avere molto tempo a disposizione. Non si possono saltare degli step per finire prima.

– Per una pulizia del viso davvero efficace. Quindi, cerca di fare questo trattamento solo quando sei sicura di avere molto tempo a disposizione. Non si possono saltare degli step per finire prima. Una buona detersione è d’obbligo – E ‘ uno step fondamentale anche nella pulizia del viso fai da te. Per questo passaggio devi procurarti uno struccante (acqua micellare, balsamo) e un detergente delicato, adatto alla tua pelle.

L’importanza dei vapori – Permettono ai pori di dilatarsi, liberandosi così da tutte le impurità. Puoi mettere dell’acqua in una pentola, portarla ad ebollizione sul fuoco per poi toglierla e posizionarla in un punto comodo; dovrai avvicinarci il viso per una specie di sauna. Insomma è la stessa tecnica che si usa per i suffumigi. Le estetiste, invece, usano de vaporizzatori professionali.

– Permettono ai pori di dilatarsi, liberandosi così da tutte le impurità. Puoi mettere dell’acqua in una pentola, portarla ad ebollizione sul fuoco per poi toglierla e posizionarla in un punto comodo; dovrai avvicinarci il viso per una specie di sauna. Insomma è la stessa tecnica che si usa per i suffumigi. Le estetiste, invece, usano de vaporizzatori professionali. Non dimenticare lo scrub! – In virtù di quello che abbiamo detto all’inizio, cioè che la pelle va pulita in profondità. Lo scrub è il prodotto giusto per rimuovere le cellule morte che si depositano sullo strato più superficiale della pelle.

– In virtù di quello che abbiamo detto all’inizio, cioè che la pelle va pulita in profondità. Lo scrub è il prodotto giusto per rimuovere le cellule morte che si depositano sullo strato più superficiale della pelle. Rigenera il viso con la maschera giusta – Ce ne sono di diversi tipi ma devi sceglierne una giusta per la tua pelle. La rete pullula di ricette fai da te per maschere golose, perfette anche per l’estate. Per togliere tutti i punti neri, puoi usare anche gli appositi cerottini.

Insomma, ci sono davvero tanti buoni motivi per fare una pulizia del viso. La qualità della pelle migliora tantissimo, già dopo la fine del primo trattamento. Fidati di noi!