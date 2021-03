Maschere di bellezza per il viso : le più golose per la primavera!

Le maschere di bellezza per il viso sono un trattamento fondamentale della skincare. Ecco le maschere viso fai da te più golose ed efficaci da preparare in casa per la primavera.

La bellezza e la freschezza del nostro viso passa anche attraverso delle sane abitudini, la genetica e anche una beauty routine attenta e costante. Ogni giorno infatti ci si dovrebbe prendere cura della pelle con prodotti mirati alla loro detersione ed idratazione ma si dovrebbe trovare uno spazio, almeno una volta a settimana per un trattamento d’urto, un gesto fondamentale per regalare all’epidermide nutrimento, idratazione e pulizia, la maschera per il viso.

Abbiamo pensato di proporvi delle maschere per il viso che si possano preparare in casa con ingredienti alla portata di tutti ma molto efficaci. Dei trattamenti di bellezza davvero efficaci, economici e piacevoli da utilizzare. Scopriamo il metodo giusto di utilizzare una maschera per il viso e le maschere e le ricette più golose e naturali per preparare una maschera di bellezza perfetta per la primavera.

Maschere di bellezza per il viso: come utilizzarle in modo perfetto

La maschera di bellezza per il viso è un trattamento fondamentale che può, anzi dovrebbe essere applicato sulla pelle almeno una volta a settimana. Esistono diverse maschere in commercio ma preparare in casa il proprio trattamento sarà senza dubbio più semplice, divertente, economico ma non meno efficace.

Il primo step per poter applicare e giovare di una maschere per il viso è prendersi un momento solo per se, distogliendo l’attenzione da tutto ciò che ci circonda, dai problemi di ogni giorno e dagli impegni casalinghi. Il relax sarà importante per coccolarsi e godere di una maschera di bellezza per almeno mezz’ora.

Struccare e detergere la pelle

Prima di applicare una maschera di bellezza sul viso, bisognerà eliminare perfettamente ogni traccia di makeup con uno struccante specifico o con un’acqua micellare e successivamente detergere la pelle con un prodotto delicato e con l’acqua non fredda ma poco più che tiepida, questa operazione aiuterà i pori della pelle ad aprirsi delicatamente ed essere più recettivi al trattamento successivo. Dopo aver deterso il viso, tamponarlo con un telo in spugna morbido senza stressarlo troppo. Scopri perché stai utilizzando in modo sbagliato l’acqua micellare.

Applicare la maschera

L’applicazione della maschera viso non dovrà essere fatta su tutto il viso ma andrà evitato sempre il contorno occhi, a meno che la maschera non sia indicata per quella delicatissima zona del viso. Il modo migliore per applicare il trattamento di bellezza in modo semplice, preciso ed omogeneo sarà quello di utilizzare un pennello. Quale pennello? Potrà essere utilizzato qualsiasi tipo di pennello, anche uno da fondotinta che non si utilizza più, ma quelli in silicone utilizzati in pasticceria, saranno davvero perfetti per l’applicazione e facili da pulire. Anche lo scrub è un trattamento fondamentale per la bellezza del viso, scopri come prepararne uno con i semini di fragole.

Il giusto tempo di posa

Una volta applicata la maschera di bellezza per il viso, se questa è un prodotto commerciale si dovrà rispettare il tempo di posa indicato sulla confezione, se la maschera è preparata in casa, di solito si richiede un tempo di posa minimo di quindici minuti massimo di venti.

Eliminare e risciacquare la maschera

Per eliminare la maschera si potrà da prima eliminare il prodotto con una spugnetta per il viso e poi risciacquare ogni residuo con acqua tiepida. Dopo aver tamponato il viso delicatamente per asciugarlo, la pelle apparirà fresca, luminosa ed idratata.

Maschere per il viso fai da te: le ricette più golose ed efficaci per la primavera

Ecco quattro ricette fai da te per preparare delle maschere viso efficaci, semplici, economiche e super colorate!

Maschera viso alle fragole, perfetta per la primavera

Maschera viso idratante al miele e avena

Maschera viso purificante al cacao

Maschere al kiwi perfette per una pelle fresca e luminosa