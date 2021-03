Scrub di primavera con l’esfoliante viso a base di semini di fragole

Uno scrub di primavera perfetto per esfoliare la pelle del viso e prepararla al cambio di stagione. Scopriamo come prepararlo con i semini di fragole.

La primavera è alle porte e preparare la pelle sia del viso che del corpo a questo cambio di stagione sarà fondamentale per accogliere i primi raggi di sole ed esporre un’epidermide liscia e vellutata. Uno dei prodotti fondamentali per la skincare routine è lo scrub, un prodotto esfoliante in grado di donare alla pelle una nuova vitalità.

Scopriamo a cosa serve lo scrub viso, come si utilizza in modo corretto e come prepararne uno casalingo utilizzando i semini di fragole! Se si vuol trattare con uno scrub anche la pelle del corpo ecco tre eccezionali ricette per preparare degli scrub corpo in casa.

Scrub viso: cosa è e come si utilizza in modo corretto

La nostra pelle subisce un rinnovamento cellulare quasi continuo, ogni giorno sull’epidermide restano i residui di cellule morte che formano un vero e proprio strato corneo molto spesso causa di colorito spento, pelle poco luminosa e anche dall’aspetto poco purificato.

Queste cellule dovrebbero essere eliminate per dare aria e luce all’epidermide rinnovata che apparirà più rosea, luminosa e davvero liscia e vellutata al tatto. Le cellule morte andranno eliminate in modo ‘meccanico’ attraverso degli strumenti leggermente abrasivi che vadano ad esfoliare la pelle.

Esistono diverse tipologie di esfolianti che si possono utilizzare, il più semplice e alla portata di tutti è lo scrub. Si potranno utilizzare poi delle spazzole per la pulizia del viso in silicone o anche dei veri e propri peeling chimici.

Lo scrub è un prodotto che si può trovare facilmente in commercio, formulato con un prodotto in crema o in gel addizionato di micro granuli che possono essere dei granelli di zucchero, di amido di mais, di bicarbonato di sodio o anche provenienti dalle piante e dalla frutta secca, come i noccioli di albicocca sminuzzati. Oggi scopriremo come preparare uno scrub per il viso con i semini di fragola.

Come utilizzare in modo corretto lo scrub per il viso

Lo scrub per il viso andrà applicato sulla pelle umida, massaggiandone una piccola noce su tutto il viso evitando la zona delicata del contorno occhi. Dopo aver massaggiato lo scrub con movimenti circolari per circa due minuti, si potrà risciacquare con dell’acqua tiepida.

Il risultato sarà quello di una pelle rinnovata, liscia e vellutata. Lo scrub potrà essere applicato una o due volte alla settimana preferibilmente dopo la doccia quando i pori della pelle saranno ben dilatati dal vapore.

Come preparare lo scrub viso con i semini di fragola: il video tutorial

La ricetta di questo scrub è davvero semplice e veloce da preparare e soprattutto molto efficace. Due semplici ingredienti per un trattamento di bellezza favoloso. Non vi resta che guardare il video tutorial!