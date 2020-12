Le spazzole elettriche per il viso in silicone sono un ‘must’ nella beauty routine. Scopriamo cosa sono, a cosa servono e come si usano.

La pulizia del viso è un’operazione fondamentale per avere un incarnato omogeneo e luminoso e negli ultimi anni a farsi posto tra i dispositivi utili a pulire l’epidermide in modo profondo sono le spazzole elettriche in silicone. Questi prodotti sono senza dubbio ottimi alleati della skin care, alleati di cui molte donne non possono più fare a meno proprio per le alte prestazioni che regalano ad ogni utilizzo.

Scopriamo cosa sono le spazzole elettriche per il viso in silicone, a cosa servono, come si utilizzano nella beauty routine quotidiana questi dispositivi perfetti anche come regalo natalizio, magari assieme ad altri prodotti per il viso come il siero alla bava di lumaca, ricco di proprietà straordinarie per la pelle.

Spazzole elettriche per il viso in silicone: cosa sono

Le spazzole elettriche per il viso in silicone sono un’evoluzione diretta della spazzolina in setole per la pulizia del viso che per anni le donne hanno tenuto nel loro beauty. Un prodotto che si presenta quasi sempre con un design compatto in silicone colorato che si avvale di una testina con tanti dentini in silicone, piccoli e morbidi che sotto l’effetto di una leggera vibrazione elettrica contribuiscono a massaggiare la pelle e a pulirla in profondità.

Una spazzolina che oltre a rendere la pulizia del viso più semplice, lo fa anche in modo igienico poiché la spazzolina in silicone non comporta un accumulo di batteri come le spazzoline in setole e si pulisce in modo davvero semplice sotto il getto dell’acqua corrente con un detergente antibatterico. Un prodotto di cui, una volta provato, nessuna donna può più fare a meno e di cui in commercio esistono diverse tipologie e diverse fasce di prezzo.

Spazzole elettriche per il viso in silicone: a cosa servono

Queste moderne spazzole per la pulizia del viso, si utilizzano con il detergente viso preferito e oltre a pulire i pori in profondità, massaggiano la pelle e eseguono un leggero e quotidiano scrub molto delicato che conferisce alla pelle radiosità e compattezza.

Il loro utilizzo si può estendere al viso e al décolleté, mentre le vibrazioni prodotte dalla spazzolina, sarebbe meglio evitarle sul collo e soprattutto in zona ‘tiroide’.

Esse dunque compiono una detersione profonda dell’epidermide in modo semplice, delicato e anche divertente, lo stimolo giusto per spingere gli adolescenti a prendersi cura della propria pelle molto spesso alle prese con sebo in eccesso.

Spazzole elettriche per il viso in silicone: come si utilizzano

Le spazzole per il viso in silicone, nella loro versione elettrica, debbono essere utilizzate sulla pelle bagnata, possibilmente con acqua medio-calda che aiuti ad aprire i pori in modo delicato, il momento perfetto per utilizzarle potrebbe essere sotto o subito dopo la doccia.

Le spazzoline vanno sempre utilizzate con un detergente viso, che potrà essere un sapone non sapone, un buon sapone vegetale come quello di Aleppo ricco di proprietà benefiche, un detergente specifico per il tipo di pelle o anche un latte delicato. Basterà distribuirne una piccola noce sui dentini in silicone, azionare la spazzola e cominciare a massaggiare il viso con piccoli movimenti circolari.

La maggior parte dei dispositivi, evidenzia uno ‘stop’ nella vibrazione ad ogni minuto di utilizzo. L’ideale sarebbe spazzolare il viso per almeno due minuti, evitando la zona perioculare molto delicata.

L’azione della spazzola elettrica in silicone, esegue sulla pelle una esfoliazione delicata ma se si utilizza con il prodotto scrub preferito, che si dovrebbe utilizzare almeno una volta a settimana, l’effetto sarà quello di una simil microdermoabrasione, da evitare assolutamente su pelli irritate, sensibili o colpite da patologie.