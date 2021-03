Amici 2021, Lorella Cuccarini difende Martina Miliddi e dal passato della ballerina spunta una foto che spacca il web.

Lorella Cuccarini spacca il pubblico di Uomini e Donne dopo le ultime decisioni prese in vista della seconda puntata del serale di Amici 2021 in onda sabato 27 marzo, in prima serata su canale 5. L’insegnante che, durante la prima puntata si è opposta ad un guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano a Rosa Di Grazia, nel daytime trasmesso il 24 marzo, ha spiegato a Martina Miliddi di voler accettare il guanto di sfida che le ha lanciato la Celentano, ma facendo in modo che vengano esaltate le doti della sua allieva.

La Cuccarini, inoltre, durante la prima puntata del serale, ha difeso Martina in occasione di un passo a due con Alessandro Cavallo sostenendo come per la Miliddi fosse una cosa nuova non avendo mai danzato in coppia. Dal passato, però, spunta una foto che dimostra come Martina abbia ballato in coppia e abbia anche partecipato a delle gare.

La foto del passato di Martina Miliddi e la strategia di Lorella Cuccarini per il secondo serale di Amici 2021

Di fronte ai nuovi guanti di sfida lanciati da Alessandra Celentano alle sue allieve, Martina e Rosa, protagonista di una lite con tutti gli altri allievi della scuola, Lorella Cuccarini ha svelato la propria strategia. La Cuccarini, infatti, ha deciso di accettare la sfida di Alessandra Celentano, ma cambiando la coreografia per esaltare le doti di Martina. “Accettiamo il guanto con intelligenza”, ha sottolineato la Cuccarini.

Una scelta che ha scatenato la reazione di alcuni allievi della scuola. “Se anche questa volta avesse rifiutato non le sarebbe convenuto. Qua parlano giocano e scherzano, ma stanno giocando tutti di strategia. Solo che la nostra è più esposta”, ha detto Sangiovanni.

Anche il web si è spaccato: da una parte c’è chi si è schierato dalla parte della Cuccarini e, dall’altra, c’è chi sottolinea come le sfide debbano essare accettate senza cambiamenti per mettere alla prova il talento dei ragazzi.

Sul web, nel frattempo, Amedeo Venza, su Instagram, ha pubblicato una foto di Martina Miliddi, scattata durante un’esibione di coppia della semifinale del campionato italiano.