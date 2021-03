Tortino Buondolce: un guscio morbido e un cuore profumato alle fragole

Se siete alla ricerca di un’idea golosa, semplice da preparare e che conquisti il vostro palato al primo assaggio, il Tortino Buondolce è la ricetta giusta!

Se avete deciso di regalarvi una pausa dolce, di concedervi uno strappo alla regola o di preparare una merenda davvero speciale per la famiglia, il Tortino Buondolce è la ricetta giusta per voi. Un dessert semplice da preparare, goloso e anche bellissimo da guardare.

Scopriamo come preparare questo tortino dal guscio morbido e avvolgente del cioccolato e dal cuore morbido farcito con dello yogurt e delle fragole, il frutto che più rappresenta la stagione primaverile! Scoprirete quanto facile e veloce sia preparare tanti piccoli tortini da offrire e gustare insieme alle persone care.

Tortino Buondolce: gli ingredienti e la ricetta da seguire passo dopo passo

Il Tortino Buondolce nasce dall’estro e dalla passione della food blogger stella_cooking_traveller che ci regala una ricetta semplice, veloce e molto gustosa per ritagliarci una pausa durante la giornata. Fragole e cioccolato, un connubio che lei stessa presenta con molto entusiasmo:

“Un guscio morbido fatto con merendine al cioccolato..un ripieno morbido e cremoso e un cuore super profumato alle fragole…che al primo assaggio vi ruberà il cuore”

Non vi resta che scoprire gli ingredienti e mettervi al lavoro per preparare questo ottimo tortino goloso e fresco perfetto da gustare durante la bella stagione!

Gli ingredienti

Per preparare il Tortino Buondolce, avrete bisogno di:

“-merendine q.b

-latte di soia q.b

-yogurt greco alla fragola

-fragole tagliate a pezzi

– cioccolato fondente fuso per la colata

-menta e fragole come decorazione”

Il procedimento

“Schiacciare le merendine con un pó di latte, rivestire la ciotola scelta con pellicola trasparente e schiacciare il composto lungo le pareti della ciotola…mettere un pó di yogurt e i pezzi di fragola tagliati posizionarli al centro e ricoprire con il restante yogurt…sigillare il tutto con il restante impasto di merendine. Far riposare in frigo un paio di ore, dopodiché capovolgere il tutto in un piatto e decorare a piacere”

Avete visto come è semplice preparare questo tortino? Perché non riproporlo in una versione più grande? Sarà perfetto anche come dolce per un evento speciale!