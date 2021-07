Tommaso Zorzi viene allo scoperto: la dedica a Tommaso Stanziani emoziona

Tommaso Zorzi ha deciso di venire allo scoperto, pubblicando una dolce dedica per il suo fidanzato Tommaso Stanziani, ex di Amici.

Tommaso Zorzi dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello Vip, che dovrebbe ritornare sul piccolo schermo degli italiani durante i primi giorni di settembre, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Non solo dal punto di vista professionale, in quanto ha ricoperto il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi e tra poco debutterà come giudice di Drag Race Italia, ma anche nella sfera sentimentale.

Non è infatti un mistero che il vincitore di Alfonso Signorini ha iniziato da poco una relazione con l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanziani. Tant’è che nelle scorse ore sulle sue Instagram Stories, l’influencer ha pubblicato una dolce dedica per lui. Dedica ispirata da una famosa canzone che stavano suonando ad un evento a cui ha preso parte con i suoi amici di sempre.

Tommaso Zorzi: la dolce dedica al fidanzato Tommaso Stanziani

Tommaso Zorzi, mentre nel locale in cui si trovava suonano una famosa canzone di Mina, Nessuno, ne ha approfittato per fare una dolce dedica al suo fidanzato. Scrivendo alcune parole tratte dal testo della canzone ma che arrivano dritte al punto, sottolineando quanto sia forte il legame che si è creato con lui e come non abbia alcuna intenzione di farlo andare via.

“Nessuno ti giuro ci può separare“ ha scritto il vincitore del GF Vip 5 di Alfonso Signorini, sottolineando queste parole del testo della canzone che si è ritrovato a cantare con i suoi amici e Stanziani, in quel momento, non era fisicamente presente con lui ma il ballerino è sempre nel suo cuore. Tant’è che sicuramente, pur senza fare nome, gli ha dedicato queste dolci parole.

La dedica di Tommaso Zorzi a Tommaso Stanziani ha emozionato i loro fan, che sono al settimo cielo all’idea di saperli felice mentre sono insieme.