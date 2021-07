Gemma Galgani, disavventura dopo Uomini e Donne: l’appello ai fan spiazza

Gemma Galgani dopo Uomini e Donne ha avuto una strana disavventura. Il suo appello ha spiazzato il popolo della rete.

Gemma Galgani è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La dama ha appassionato il pubblico del piccolo schermo grazie alla sue avventure amorose che purtroppo non hanno mai un lieto fine. Ora, però, che il programma è in pausa a causa del periodo estivo, i telespettatori pensavano che anche la Galgani fosse “in vacanza” e che sarebbe ritornata come di consueto dopo l’inizio della trasmissione.

In realtà le avventure dalla dama torinese, che da qualche tempo vive a Roma, non hanno mai smesso di fermarsi e sui suoi profili social continua ad appassionare gli utenti della rete, raccontando loro ciò che le accade ogni giorno. Come nelle scorse ore, quando ha informato i suoi fedeli telespettatori della disavventura di cui è stata protagonista. Che cosa è successo?

Gemma Galgani è rimasta bloccata in ascensore, lanciando un appello agli utenti della rete, che sono rimasti piuttosto spiazzati dalle sue parole.

Uomini e Donne: Gemma Galgani rimane bloccata in ascensore

La dama di Uomini e Donne, come anticipato, è rimasta bloccata in ascensore e, probabilmente dopo aver chiamato i soccorsi, ha chiesto ai suoi fan che cosa fare quando ci si trova in una situazione del genere. Gemma Galgani ha caricato una clip sul noto social fotografico chiedendo cosa mai dovrebbe fare e mentre registrava il tutto, per ironia della sorte, le luci all’interno dell’ascensore si sono spente e lei è rimasta al buio.

“Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e si è bloccato e non funziona?” ha chiesto la storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, nella speranza che i suoi fedeli sostenitori potessero aiutarla in questa bizzarra situazione. “Anzi” ha aggiunto poi in un secondo momento, come potete notare dal video pubblicato in fondo all’articolo che si rifà proprio a questa scena, notando che purtroppo le luci all’interno dell’ascensore hanno poi smesso di funzionare. “Adesso non si vede più nemmeno la luce” ha concluso, nella speranza che i soccorsi si muovessero a liberarla da questa bizzarra situazione.

La disavventura di Gemma Galgani ha spiazzato gli utenti della rete che tutti si sarebbero aspettati da lei tranne che chiedesse loro di darle una mano perché rimasta bloccata in ascensore. Fortunatamente, però, tutto è bene quel che finisce bene. In quanto la dama è riuscita ad uscirne da questa bizzarra situazione.