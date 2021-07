Uomini e Donne, Matteo Ranieri vuota il sacco: si è rivisto con Lei

Uomini e Donne: Matteo Ranieri è venuto allo scoperto, ammettendo di essersi visto di nuovo con Lei dopo il Trono Classico.

Uomini e Donne aveva permesso a Matteo Ranieri e Sophie Codegoni di poter trovare l’amore all’interno degli studi Elios di Roma, ma purtroppo la loro relazione non è durata quanto sperato. Tant’è che dopo qualche settimana da La Scelta, hanno deciso di dirsi addio in quanto si sono accorti di volere cose completamente diverse dalla vita e per questo motivo sarebbe stato meglio separare le loro strade.

Sophie, dopo la fine del programma, è stato sempre al centro della cronaca rosa. Tant’è che ora, dopo riversi rumors che la vedevano impegnata al fianco di Nicolò Zaniolo, è stata ufficializzata la sua relazione con Fabrizio Corona. Matteo, invece, ha scelto di stare lontano dai riflettori e di tornare alla sua vita di sempre. Intervistato però dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi ha rotto il silenzio, rivelando di aver rivisto di nuovo Lei dopo la fine del programma. A chi si riferiva? Beh se pensate si tratti di Sophie Codegoni siete decisamente fuori strada: Matteo Ranieri ha rivisto Gemma Galgani!

Matteo Ranieri e Gemma Galgani di nuovo insieme dopo Uomini e Donne

Matteo Ranieri, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha rivelato di essere tornato a Roma in vista del Festival dedicato alla Filosofia e per l’occasione ha avuto modo di poter incontrare Gemma Galgani. Con la dama, durante il suo percorso negli studi Elios di Roma, si era creato un buon rapporto e da dopo la famosa Scelta non erano più riusciti a vedersi. Per questo motivo ha sfruttato l’occasione per poterla incontrare di nuovo e scambiare quattro chiacchiere.

Matteo non si è presentato a mani vuote e le ha anche portato un pensierino. Curiosi di sapere di che cosa si tratta? L’ex fidanzato di Sophie Codegoni le ha regalato il pesto, tipico delle sue zone, e la dama sembrerebbe avere apprezzato e non poco l’omaggio ricevuto. Ranieri ora è single e felice. Anche se preferirebbe non essere coinvolto, in maniera indiretta, sui gossip che riguardano l’ex tronista di Uomini e Donne, visto che i suoi fedeli sostenitori non fanno altro che segnalargli tutte le notizie che la riguardano. In particolar modo tutte quelle riguardanti la sua vita sentimentale.

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne sembrerebbe aver trovato una certa stabilità ed è soddisfatto più che mai di essere tornato alla sua vita di sempre in attesa di trovare l’amore della sua vita.