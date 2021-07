Uomini e Donne, dama viene allo scoperto e annuncia: “Non ho paura”

Uomini e Donne: la dama del Trono Over è venuta allo scoperto rivelando che non ha paura dire quello che l’è successo.

Uomini e Donne ha permesso a Luca ed Elisabetta di potersi conoscere durante il corso del Trono Over, ma la loro conoscenza non è andata come sperato. In quanto lei era completamente pazza di lui, ma Luca non riusciva invece a sbloccarsi. Tant’è che lei aveva scelto di voltare pagina e di proseguire con il suo percorso all’interno del programma in solitaria, iniziando a frequentare anche altri cavalieri.

Dopo la fine del programma le cose però tra loro sono cambiate e a rivelarlo, dopo i tanti indizi social, sono stati i diretti interessati attraverso una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine.

Elisabetta e Luca dopo Uomini e Donne ufficializzano la loro storia

Elisabetta e Luca hanno voluto darsi una seconda chance e la dama ha ammesso di non aver mai avuto paura di esternare i suoi sentimenti per lui. Anche se in molti le hanno sempre dato contro, accusando il cavaliere di non essere realmente interessato a lei.

“Sono innamorata già da tempo e non ho mai avuto paura di essere diretta“ ha esordito la dama sulle pagine del magazine dedicato al programma condotto da Maria De Filippi. “Spero che arrivi la favola che ho sempre sognato” ha poi aggiunto ed anche lui per la prima volta ha rotto il silenzio in merito alla loro storia d’amore.

“Quando ci siamo rivisti al mio ritorno l’ho cercata” ha dichiarato il cavaliere. “E per un attimo sono andato nel panico quando non l’ho trovata” ha poi concluso.

ESCLUSIVO! Luca ed Elisabetta: “Siamo ufficialmente una coppia”, le interviste a Valentina e Tommaso dopo il falò di confronto a #TemptationIsland, la dichiarazione di Sara Zilli e tanto altro nel nuovo numero di #UominieDonneMagazine, da oggi in edicola! #UominieDonne pic.twitter.com/lJSoy1AEfv — Uomini e Donne (@uominiedonne) July 9, 2021

Luca ed Elisabetta dopo Uomini e Donne sono riusciti a risolvere tutte le incomprensioni che li dividevano ed ora sono più innamorati che mai.