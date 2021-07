Beautiful anticipazioni: un’amara scoperta per Sally

Tutte le anticipazioni della nuova puntata di Beautiful. Ecco cosa succederà nella soap opera americana nella puntata di oggi 10 luglio 2021.

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Cosa succederà nella puntata in onda oggi, 10 luglio 2021 su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Beautiful: anticipazioni della puntata in onda oggi, 10 luglio 2021

Nella giornata di ieri abbiamo visto cosa succederà in tutte le puntate in onda dal 11 al 17 luglio, ma prima di arrivare a settimana prossima facciamo un salto indietro e vediamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi nella soap opera americana, Beautiful.

Brooke (Katherine Kelly Lang) è decisa a rimettere le cose in carreggiata con Ridge (Ronn Moss) e giustifica ancora una volta il bacio a Bill (Don Diamont): non si sentiva ascoltata da Ridge. Bill e Quinn (Rena Sofer) discutono sulle azioni della Fuller, che spiega all’editore come Brooke per prima abbia iniziato minacciando il suo matrimonio con Eric (John McCook). Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) sono decisi a far trasferire Sally (Courtney Hope) in una clinica specializzata per malati terminali.

Ma dalle anticipazioni che abbiamo qualcosa cambierà e Sally si troverà davanti a un’importante decisione. Chissà cosa succederà. Flo dice a Wyatt che è giunto il momento che Sally vada a stare da un’altra parte. Lei sostiene di essere preoccupata perché Sally dovrebbe essere seguita meglio e avere cure specifiche, ma è anche molto infastidita dal fatto che Sally abbia provato a baciare Wyatt. In realtà è ormai chiaro che Sally non sta morendo e che ha architettato tutta la storia della malattia in accordo con la dottoressa Escobar per riconquistare Wyatt.