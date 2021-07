Antonella Elia dopo il GF Vip ammette: “E’ stato detto per farmi fuori”

Antonella Elia, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha rivelato per la prima volta che cosa sarebbe successo dietro le quinte.

Antonella Elia è senza dubbio uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo degli italiani. Sicuramente è qualcuno che lascia il segno e non resta mai indifferente agli occhi del pubblico del piccolo schermo. In quanto o la si ama o la si odia, con lei non esistono mezze misure. Tant’è che è stata parecchio criticata durante l’esperienza, fatta nel ruolo di opinionista, al Grande Fratello Vip, dove purtroppo non è stata confermata per la sesta stagione in onda a partire dai primi di settembre su canale 5.

Nelle scorse ore, a tal proposito, è stata mandata in onda la sua intervista a Belve, dove Antonella ha commentato la famosa lite avuta con Samantha De Grenet all’interno della casa più spiata d’Italia, convinta che alcune sue frasi siano state strumentalizzate con l’unico scopo di farla fuori dal programma e non solo. Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip ha rivelato per la prima volta un inedito retroscena sulla lite con la De Grenet e cosa c’era dietro quel momento, quello che il pubblico non ha mai avuto modo di sapere prima.

Antonella Elia: inedito retroscena sulla lite con Samantha De Grenet

Antonella Elia, dopo la fine dell’esperienza al GF Vip, ha rotto il silenzio, rivelando che cosa sarebbe successo secondo lei dopo la lite con Samantha De Grenet, ammettendo anche un inedito retroscena di cui il pubblico non era in alcun modo a conoscenza prima di ora. In quanto non tutto quello che abbiamo sentito durante quell’acceso confronto, di cui tanto si è parlato, è stata farina del suo sacco.

“Ritengo che sia stato detto dopo una riflessione per farmi fuori” ha esordito Antonella, facendo riferimento al momento in cui aveva fatto notare alla sua collega di essere ingrassata e il pubblico rimase profondamente indignato perché Samantha stava uscendo da un problema di salute piuttosto serio per poi parlare della sua famosa frase “sei la regina del gorgonzola“.

“Qua lo dico: la cosa mi è stata suggerita, io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola” ha rivelato per la prima volta la Elia. “Non è frutto del mio sacco“ ha subito aggiunto. “Era un’accusa per far ridere ma è venuta fuori una tragedia. Quella cosa mi è stata suggerita“ ha ribadito senza voler dire però da chi è partita l’idea. “Da chi? Non lo dirò mai“ ha chiarito.

“Mi è stato detto ‘digliela!’ ed io ‘ok gliela dico’. Io ho fatto la pubblicità dei pannolini ma io ero all’inizio della mia carriera“ si è poi giustificata, rispondendo a tutti coloro che le hanno fatto notare che anche lei ha preso parte durante il corso della sua carriera a numerosi spot televisivi. “Secondo il suggerimento che mi hanno dato, Samantha era all’apice della carriera“ ha aggiunto.

Antonella Elia non le ha di certo mandate a dire, rivelando per la prima volta che cosa è successo dietro le quinte durante la famosa lite con Samantha De Grenet, con cui ha rapporti tutt’altro che idilliaci.