Anticipazioni cast GF Vip, spifferati i concorrenti di Signorini: ritorna Lei!

Il cast del GF Vip 2021 inizia a formarsi e per l’occasione Davide Maggio ha spifferato i primi concorrenti scelti da Alfonso Signorini.

Il GF Vip, salvo imprevisti, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dai primi giorni di settembre. Per questo motivo non mancano in rete le prime indiscrezioni riguardanti i personaggi che dovrebbero abitare la casa più spiata d’Italia durante questa nuova edizione.

Il giornalista Davide Maggio, sul suo profilo Instagram, ha deciso di rompere il silenzio, dando agli utenti della rete delle succose anticipazioni riguardanti i vipponi su cui Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi e che avrebbero giù firmato i contratti per far parte ufficialmente del reality show di canale 5. I nomi anticipati sono davvero tanti. Curiosi di sapere chi potrebbe varcare la famosa soglia rossa?

GF Vip anticipazioni, Davide Maggio spiffera tutto: chi entra nella Casa

Quest’edizione del Grande Fratello Vip, come la precedente andata in onda fino a qualche mese fa sul piccolo schermo degli italiani, vedrà varcare la famosa soglia rossa a personaggi che hanno già vissuto quest’esperienza ma che non sentono di essere riusciti a mostrare la loro vera essenza al pubblico. Per questo motivo hanno deciso di mettersi di nuovo in gioco. Prima tra tutti lei: Pamela Prati!

La showgirl, che ha tenuto tutti incollati allo schermo con il caso del suo finto matrimonio e Mark Caltagirone, ha già partecipato al Grande Fratello Vip durante la sua prima edizione, durando soltanto qualche giorno. Iconica, infatti, è la sua frase: “Chiamatemi un taxi!” Pamela ora sente di dover ripetere quest’esperienza e raccontarsi come non mai ai telespettatori, che forse ancora non la perdono quanto accaduto con la storia con Mark.

Oltre a lei, sembra essere certo il ritorno anche di Maria Monsé, che ha preso parte al programma durante l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi, e non manca il debutto di Alex Di Giorgio. Alex, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, avrebbe dovuto prendere al programma durante la scorsa stagione per far perdere la testa a Tommaso Zorzi, ma all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare ma ora è pronto a varcare la famosa soglia rossa.

Perché non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie per le risate, per le gioie, per i dolori, per le sorprese, per le amicizie, per gli amori… per le emozioni. Grazie Vipponi! Ma grazie anche a voi… per il grande amore che ci avete dimostrato ❤️#GFVIP pic.twitter.com/IhcbeSERQW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Chi invece non ha ancora firmato il contratto, ma sarebbe vicinissimo nel farlo, sono sempre due volti che provengono dal salotto televisivo di Barbara d’Urso, salotto che a settembre non tornerà sul piccolo schermo. Parliamo di Francesca Cipriani, che ha partecipato per ben due volte all’Isola dei Famosi ed una a La Pupa e il Secchione, e Giovanni Ciacci, che avrebbe dovuto prendere parte all’ultima edizione dell’Isola ma purtroppo a causa di alcuni problemi di salute non è potuto partire per le Honduras.