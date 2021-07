Anticipazioni Beautiful: il personaggio più amato in fin di vita?

Tutte le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful, la soap opera in onda dal 11 al 17 luglio. Ecco cosa succederà.

Beautiful, una delle soap più longeve della storia. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni, l’addio del personaggio più amato: ecco come uscirà di scena

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 11 al 17 luglio 2021

Beautiful: anticipazioni delle puntate in onda dal 11 al 17 luglio 2021 della soap americana

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 11 al 17 luglio 2021 su Canale 5 metteranno in luce nuovi risvolti. Flo e Wyatt parlano di Sally e del fatto che quest’ultima non può continuare a stare a casa di Wyatt, ricattandolo emotivamente. Wyatt parla con Sally e, nonostante i sensi di colpa, le annuncia la loro decisione.

Bill va da Quinn accusandola di voler distruggere il suo matrimonio con Katie. Shauna chiama Ridge per dirgli addio per sempre. Ridge sembra avere a cuore l’amicizia di Shauna ed è colpito dalla sua improvvisa decisione. Quinn ricorda a Katie che è grazie a lei se ha saputo del tradimento del marito con la sorella. Entrambe concordano sulla generosità di tutti nei confronti di Sally. Ma Wyatt ha dovuto chiedere a Sally di lasciare la casa per una struttura specialistica.

Sally drammatizza la sua situazione per manipolare Wyatt e sospetta che ci sia Flo dietro a questa decisione. Nel frattempo Flo, sbirciando nel computer della dottoressa Escobar, scopre qualcosa di sorprendente! Sally confessa a Wyatt di essere molto triste perché deve andare via da casa sua, anche se riconosce che sia lui che Flo hanno dei giusti motivi per chiederglielo; poi si sfoga con la sua amica Penny Escobar e pensa a delle soluzioni per non farlo.

Quinn e Katie vengono a sapere da Wyatt, un po’ titubante, che lui stesso ha detto a Sally di andare via da casa, perché vuole cercare un luogo attrezzato e più consono alle sue condizioni di salute che sembrano peggiorare di giorno in giorno.

Flo ha scoperto che Sally non è affatto malata; si reca da lei e le rinfaccia di essere una bugiarda e di aver manipolato tutti quanti. Wyatt spiega a Katie che la decisione di chiedere a Sally di lasciare casa sua non è dovuta all’egoismo e né all’intervento di Flo. Wyatt ha paura che non riuscirà a gestire le fasi terminali della malattia di Sally. Flo ha fatto delle indagini e ha fatto una scoperta sconcertante che cambia le carte in tavola: ha smascherato Sally e il suo piano diabolico per riconquistare Wyatt. Sally all’inizio nega e spera ancora di convincere Flo di essere malata, ma alla fine ammette di aver recitato la commedia per cercare di riconquistare Wyatt.