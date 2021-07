Beautiful, anticipazioni dagli Stati Uniti: è prevista l’uscita di scena di uno dei personaggi più amati della serie. Ecco quando e dove succederà.

Beautiful, una delle soap più longeve della storia. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –> Sapete quanto guadagnano gli attori di “Beautiful”? Cifre da capogiro

Nelle puntate americane di Beautiful, l’uscita di scena di uno dei volti più amati è ormai prossima, una rivelazione importante che però in Italia vedremo solo nel 2022. Ecco di chi si tratta.

Beautiful arrivano anticipazioni dall’America: ecco quale personaggio uscirà di scena

Ebbene sì, Zoe Buckingham è ormai prossima all’addio alla soap opera. La modella, infatti, apparirà per l’ultima volta in Beautiful il prossimo 6 luglio (questo negli Stati Uniti, ovviamente, mentre in Italia vedremo l’uscita nel 2022).

Da quel che si sa esploderà un grande caos alla simbolica cerimonia di rinnovo dei voti di Eric e Quinn Forrester. Proprio in quella particolare occasione Brooke, appena avrà scoperto il tradimento della Fuller, rivelerà al suocero l’infedeltà di sua moglie. Ma prima di scoprire a quel punto cosa ne sarà del matrimonio tra lo stilista e Quinn, sappiamo per certo che Zoe avrà il cuore spezzato.

Carter, in realtà, era single da tempo quando ha ceduto all’attrazione per la designer, ma Zoe ha sempre considerato la misteriosa avventura con un’altra donna come una specie di tradimento, che ha superato solo perché l’avvocato le ha giurato di amarla ancora e di voler tornare con lei. Zoe, tuttavia, ora scoprirà che la donna in questione non era Shauna Fulton ma proprio Quinn, a cui la ragazza aveva affidato la missione di intercedere da Carter affinché le perdonasse la “distrazione sentimentale” per Zende Dominguez.

Dalla sorella Paris, Zoe apprenderà poi i dettagli su quanto realmente successo e sicuramente vorrà rompere col suo fidanzato: quel che è certo è che, da quel momento in poi, la Buckingham uscirà di scena. Probabilmente sarà solo dai dialoghi successivi che sentiremo dire, tramite gli altri personaggi, cosa ne sia stato di lei. Tornerà a Londra? Andrà a lavorare anche lei per la divisione International? Questo lo scopriremo.