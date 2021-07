Una Vita anticipazioni: doppio clamoroso ritorno ad Acacias, cambia tutto

Ecco tutte le anticipazioni di oggi 5 luglio e domani 6 luglio di “Una Vita” la telenovela in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda il 5 e il 6 luglio.

Una Vita: anticipazioni delle puntate del 5 e 6 luglio 2021

Nelle nuove puntate di “Una vita” in onda su Canale 5 ogni pomeriggio Camino farà capire a Emilio che, pur non volendo assolutamente sposare Ildefonso, è decisa a utilizzare l’anello per corrompere Concha e convincerla a rivelarle chi è l’ideatore della denuncia contro Maite.

Nel frattempo Cinta rientra ad Acacias dalla tournée e Julio presenta a José Miguel Alodia, che vorrebbe essere la nuova domestica dei Domiguez; tuttavia, durante il colloquio con la famiglia, Bellita sembra non essere per niente convinta. Felipe chiede ad Agustina di rimanere al suo servizio, ma la donna poi riceve una lettera con una scritta realizzata col sangue.

Nello stesso tempo nei nuovi due episodi, Susana e Armando rientrano dal viaggio che avevano intrapreso e a quel punto gli amici e conoscenti raccontano loro tutte le novità di Acacias, omettendo però un dettaglio importante: l’arresto di Maite. Difatti cercano di tenere nascosto (parlano di un viaggio improvviso come causa dell’assenza della pittrice). A Santiago giunge un misterioso biglietto e così il giovane esce in gran fretta con la valigia.