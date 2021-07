Love is in the air anticipazioni: l’estrema decisione di Eda

Love is in the Air è un serie televisivo turca in onda su Canale 5 dal 31 maggio in day time. Anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021

La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il corso di laurea.

Serkan Bolat si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato il dramma di Serkan oggi vi parliamo del suo colpo di testa.

Love is in the air: anticipazioni episodi in onda dal 12 al 16 luglio 2021 su Canale 5

Serkan si rifiuta di firmare l’accordo che dovrebbe legare la Holding a Efe Akman, famoso architetto, per le troppe condizioni capestro contenute nel contratto che lui propone. Questo rovina i rapporti fra Serkan e Ferit. Eda, nel tentativo di riportare l’armonia tra i due e dare a Selin la possibilità di capire per chi batte veramente il suo cuore, organizza un incontro a quattro nello chalet di Serkan. Nel frattempo Aydan, per far ingelosire Alptekin, ingaggia un aitante attore perché finga di darle lezioni di ceramica.

Eda, Serkan, Ferit e Selin hanno passato due giorni insieme nello chalet di montagna di Serkan. L’uscita era stata organizzata con la scusa di ricucire i rapporti tra i quattro, ma il vero scopo era piuttosto quello di convincere Selin a lasciare Ferit e a cancellare le nozze. La giovane, però, è disposta a rinunciare al suo attuale fidanzato, solo se Serkan ammette che possa esserci una qualche possibilità di tornare insieme. Serkan non sa rispondere, combattuto tra Selin e Eda. Un’indecisione che condivide con l’amico Engin, anche lui attanagliato dall’ossessione per Piril e allo stesso

tempo affascinato dalla freschezza di Ceren. Eda origlia la conversazione di Serkan e Selin e legge nell’indecisione di lui un possibile interesse verso di lei. Il dubbio le ronza nella testa e ne parla con Ceren. Allo stesso tempo, Serkan cerca di fare chiarezza dentro di sè, confrontandosi con Engin.

Alptekin, mentre si lamenta con Seyfi di non aver chiuso occhio tutta la notte per colpa degli insetti, apprende con sorpresa che Aydan prende lezioni di ceramica e da oggi in casa si adopereranno solo le stoviglie create da lei. In questa occasione conosce il Maestro Arda; Alptekin mostrerà verso di lui una certa gelosia, cosa che Aydan voleva ottenere. Ayfer racconta a Ceren dei suoi problemi economici con il vivaio e l’impossibilita’ di poter pagare ad Eda l’ultimo anno di università. Le chiede se attraverso gli amici di famiglia, bancari, può ottenere un prestito ipotecando la casa e di mantenere il segreto assoluto con Eda. Ceren, di rimando, le consiglia di chiamare prima la sua ricca madre, nonna odiata da Eda, piuttosto che impelagarsi in altri debiti. Ayfer spiega che non è possibile perché le vecchie ruggini di famiglia sono difficili da superare. Engin, per mostrare a Piril i suoi cambiamenti le porta un bel mazzo di fiori.

Eda è in procinto di partire per l’Italia, il che scatena in Serkan un forte malessere. Ritenendo che questo sia dovuto al preannunciato matrimonio di Selin con Ferit, Aydan chiama Selin “al capezzale” del figlio. E la stessa cosa fa Seify con Eda. Le due si incontrano quindi da Serkan con esiti imbarazzanti. Selin se ne va e Eda rimane assistendo a una notte di incubi per Serkan, che nel sonno chiede a Eda di non lasciarlo; al mattino, però, Serkan ha dimenticato tutto. E Eda se ne va, passando a salutare Aydan, che le mostra gratitudine ma al tempo stesso ribadisce che è meglio per tutti che lei se ne vada. Intanto Melek e Figen si stupiscono alla notizia del contratto di Eda e Serkan data loro da Ayfer. E Engin si rammarica presso Ceren che non l’abbia informato circa la sua posizione di “Capo” all’interno dello studio legale ereditato dal padre.