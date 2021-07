Adriana Volpe pentita di Ogni Mattina? Lei vuota il sacco prima del GF Vip

Adriana Volpe si è pentita di aver accettato la conduzione di Ogni Mattina? L’opinionista del GF Vip vuota il sacco e svela tutto.

Adriana Volpe, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove è entrata nella casa più spiata d’Italia in piena tranquillità per poi fare i conti con la pandemia, è reduce da Ogni Mattina, il primo programma generalista di Tv8 che purtroppo non ha dato i risultati sperati. Tant’è che non sembra essere confermato per la prossima stagione televisiva, in quanto purtroppo ha fatto sì record di ascolti ma negativi. Niente paura però per la conduttrice, che è stata scelta da Alfonso Signorini per ricoprire il ruolo di opinionista all’interno del reality show di canale 5.

Ma Adriana, visto i bassi ascolti, si è pentita dell’esperienza appena conclusasi? A rompere il silenzio è la diretta interessa ai microfoni di Voi, rivelando tutta la verità sulla sua esperienza a Ogni Mattina.

Grande Fratello Vip: Adriana Volpe fa chiarezza sull’esperienza a Tv8

Adriana Volpe, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a precisare che lei non rimpiange assolutamente l’esperienza ad Ogni Mattina in quanto è assolutamente soddisfatta di come siano andate le cose. Anche perchè il programma non solo le ha permesso di poter imparare nuove cose sul campo, ma anche di potersi fare le famose “spalle larghe”.

“Un’esperienza bellissima! Sono stata in diretta per più di 700 ore e ora credo di aver imparato molto e di avere le cosiddette ‘spalle larghe'” ha spiegato la conduttrice, rompendo il silenzio dopo la fine di questa stagione televisiva. “E’ stata una gran bella opportunità per me” ha poi concluso.

Per quanto riguarda il suo futuro professionale, Adriana non ha voluto sbilanciarsi più di tanto. In quanto pare che oltre al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, bolla in pentola qualche altro progetto per lei in casa Mediaset: “Non posso ancora rivelare nulla, devono ancora annunciare i palinsesti, ma posso solo anticiparvi che da settembre mi vedrete pronta a vivere una nuova e importante esperienza professionale” ha dichiarato, invitando i suoi fedeli sostenitori a pazientare ancora un po’ prima di sapere novità sulla sua carriera e i fan non vedono l’ora che Mediaset riveli ciò che ha in serbo per lei.

Adriana Volpe non ha alcun rimpianto per quanto riguarda l’esperienza fatta a Ogni Mattina su Tv8, ma ora è pronta a vivere altri nuovi ed imprevedibili capitoli della sua vita professionale. A settembre, come anticipato, insieme a Sonia Bruganelli, sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip.