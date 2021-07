Love is in the air anticipazioni: Eda muore? Colpo di scena in arrivo

Love is in the Air è un serie televisivo turca in onda su Canale 5 dal 31 maggio in day time. Incredibile colpo di scena, da lasciare tutti senza fiato. Ecco cosa succederà

La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il

Serkan Bolat si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato il dramma di Serkan oggi vi parliamo del suo colpo di testa.

LEGGI ANCHE –> Love is in the air anticipazioni: l’estrema decisione di Eda

Love Is In The Air, anticipazione: Serkan lascia Eda

Sulla base di ciò che sappiamo grazie alle anticipazioni, si scopre che Serkan deciderà di troncare la sua relazione appena nata con Eda appena papà Alptekin (Ahmet Somers) gli confesserà di essere coinvolto nella morte dei genitori della ragazza. A quel punto, il nostro protagonista non riuscirà più a stare al fianco della Yildiz ma, piuttosto che raccontarle la verità, le dirà che ha capito che nella sua vita c’è spazio soltanto per il lavoro.

Seppur incredula per essere stata piantata in asso da Serkan dopo tutte le promesse che le aveva fatto, Eda non rinuncerà però al suo impiego alla Art Life ed accetterà di lavorare fianco a fianco con Efe Akman (Ali Ersan Duru). Partendo da questi presupposti, i telespettatori dovranno così fare particolare attenzione a quello che succederà in un campo motivazionale organizzato dal nuovo socio del Bolat.

Eh sì: nel corso delle varie attività, compresa una corsa in un fuoristrada che dovrà fare suo malgrado al fianco di Serkan, Eda sceglierà di andare da sola nel bosco per fare un passeggiata, ma nel corso del tragitto finirà per cadere inavvertitamente in una buca. Dopo qualche ora, tutti i dipendenti della Art Life si renderanno conto della sua assenza, anche se alla fine sarà proprio Bolat a ritrovarla e a prestarle il primo soccorso.

In tal senso, la storyline si tingerà presto di una svolta pseudo-comica: a causa di una piccola commozione cerebrale, dovuta alla caduta, Eda non avrà infatti alcun ricordo dei suoi ultimi giorni e si comporterà con Serkan come se fossero ancora fidanzati. Dato che il medico consiglierà alla ragazza di non viaggiare troppo a lungo, Bolat penserà quindi di trascorrere la notte nella casa estiva della sua famiglia, dove potrà accertarsi del fatto che Eda non si addormenti. Nel bel mezzo del tragitto, la Yildiz “recupererà” però la memoria e intimerà a Serkan di lasciarla andare, anche se lui non darà ascolto a nessuna delle sue parole.

Ma cosa succederà dunque? Oltre a diversi flashback, che lasceranno intendere che qualche settimana prima i due piccioncini potrebbero aver fatto l’amore in quella casa, Eda si concentrerà su una frase che Serkan aveva pronunciato in macchina poco prima che ricordasse che non stavano più insieme. In pratica Serkan avrà detto alla Yildiz di desiderare di stare sempre con lei: parole che, ovviamente, non coincideranno con la sua volontà di porre fine alla relazione.