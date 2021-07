Uomini e Donne, ex tronista si difende dalle accuse: “E’ diffamazione”

Uomini e Donne: l’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e di replicare di fronte alle forti accuse fatte sul suo conto.

Uomini e Donne è il programma condotto ed ideato da Maria De Filippi con lo scopo di far trovare l’amore ai suoi protagonisti. Sara Shaimi ci ha partecipato lo scorso anno, entrando a far parte dello show poco prima della pandemia. Nonostante i tempi non proprio favorevoli, l’ex tronista è riuscita a trovare l’amore al fianco di Sonny Di Meo e la loro relazione, seppur fatta di alti e bassi come qualsiasi altro rapporto di questo mondo, dura tutt’ora riuscendo perfino a battere la pandemia.

Nelle scorse ore però l’ex tronista si è trovata al centro del gossip. In quanto è stata accusata di aver tradito il suo compagno con un ragazzo. Ovviamente nulla di tutto questo è vero e Sara ci ha subito tenuto a smentire il gossip che la riguarda non riuscendo a comprendere da dove sia saltata fuori questa voce. Sara Shaimi dopo Uomini e Donne è stata accusata di aver tradito il suo compagno, ma lei ci tiene a far venire fuori la verità, ritengendo che il gossip stia rovinando la sua immagine diffondendo notizie che non corrispondono alla realtà dei fatti.

Sara Shaimi accusata di aver tradito Sonny Di Meo dopo Uomini e Donne

Sarah Shaimi, sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a precisare che lei non ha mai tradito Sonny Di Meo, contrariamente a quanto gli utenti della rete stanno sospettando in queste ore. Aggiungendo che quello che alcuni utenti della rete stanno facendo sul suo conto è diffamazione, in quanto stanno spargendo voci sul suo conto che non corrisponde alla realtà dei fatti e per questo motivo ci tiene a smentire tutto quanto. In quanto ne va non solo della sua reputazione, ma anche della sua relazione con l’ex corteggiatore di Maria De Filippi!

“Sono scioccata e schifata“ ha esordito Sara sul noto social fotografico. “Questo non è un gossip” ha poi aggiunto, facendo riferimento alle voci che circolano sul suo conto. “E’ diffamazione!” ha tuonato. “Non capisco davvero di cosa parlano. Non sono stata neppure in giro, ma non mi devo giustificare …” ha poi concluso, smentendo categoricamente quanto sta circolando in rete sul suo conto.

Sara e Sonny dopo Uomini e Donne sono più innamorati che mai e sui rispettivi profili social appaiono più affiatati che mai, alla faccia delle malelingue sul loro conto e sulla loro relazione.