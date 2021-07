Clamoroso colpo di scena per una delle coppie più amate del trono over di Uomini e donne: l’addio dopo la dichiarazione d’amore pubblica.

Una delle coppia più amate del trono over di Uomini e Donne si è detta improvvisamente addio. Da gennaio 2021, Maria De Filippi, ha arricchito Uomini e donne con il trono over. Dopo anni dedicati esclusivamente ai giovani tronisti alla ricerca dell’amore, Maria De Filippi ha deciso di concedere una possibilità anche alle persone più adulte.

E’ nato così il trono over dove, nel corso delle varie stagioni, si sono formate numerose coppie tra le quali, una delle più amate, è sicuramente quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo che hanno coronato il loro sogno d’amore con la nascita della piccola Bianca.

Durante la stagione 2020/2021, inoltre, un’altra coppia aveva deciso di lasciare il programma per vivere la storia lontano dalle telecamere. Le premesse per una vera e propria favola d’amore c’erano tutte, ma oggi, improvvisamente, è arrivata la notizia della rottura.

Uomini e donne: Alessandro e Stefania del trono over si dicono addio

Stefania Montù e Alessandro Bizziato si sono conosciuti nello studio del trono over di Uomini e Donne durante la stagione 2020/2021. Un vero e proprio colpo di fulmine per la dama e il cavaliere al punto da decidere di lasciare la trasmissione poco dopo. Lo scorso maggio, in occasione del finale di stagione, la coppia era tornata nello studio del programma di Maria De Filippi lasciandosi andare ad una dichiarazione d’amore pubblica.

“Stefania è un capolavoro della natura. E’ una donna che ti migliora la vita e sono fortunato ad averla incontrata“, avevo detto Alessandro. “Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te che ha la felicità nel cuore”, era stata la risposta di Stefania. I due erano davvero molto innamorati, ma oggi, poche settimane dopo, si sono detti addio. Ad annunciare la rottura su Instagram è stata Stefania.

“Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili. Purtroppo bisogna accettare il fatto che il nostro legame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro

Ale ha iniziato a lavorare a Riccione dal 23 giugno e da allora non ci si sente piu’.

La scusa del telefono che non gli (funziona) sara’ anche vera ma se vuoi sentire la persona che dici di amare ti dai da fare.

La fine di un amore può portare a sentimenti contrastanti, sicuramente dolorosi, ma è necessario anche guardare avanti cercando di conservare i bei momenti che meritano di essere ricordati”, ha scritto l’ex dama. Ancora nessun commento, invece, da parte di Alessandro.