Belen Rodriguez ha partorito Luna Marie? Lo scatto leva ogni dubbio

Belen Rodriguez ha dato alla luce la piccola Luna Marie? La nuova foto pubblicata sui social svela tutta la verità.

Belen Rodriguez sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. La bella modella argentina ha trovato l’amore, dopo la tormentata storia con Stefano De Martino, al fianco di Antonino Spinalbese e dalla loro unione è stata concepita una bambina, Luna Maria.

La bella modella argentina ha annunciato mesi fa la sua seconda gravidanza ed ha superato le 37 settimane dal concepimento. Tant’è che in molti si chiedono se la piccola di casa Rodriguez sia nata oppure no. C’è perfino chi sospetta che Belen in realtà abbia partorito ma che non abbia voluto ancora divulgare la notizia per godersi in santa pace i primi giorni da mamma bis.

In realtà, a fare chiarezza, ci ha pensato la diretta interessata, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che ci fa intuire se ha dato o meno alla Luna Marie e, rullo di tamburi, la risposta è assolutamente negativa. Belen appare, ancora una volta, con il pancione e per l’occasione ci ha tenuto a fare un’importante promessa a Santiago, il figlio nato dalla storia d’amore con Stefano De Martino, che ora è pronto a diventare un fratello maggiore.

Belen Rodriguez, è ancora “presto” per Luna Maria: la promessa a Santiago

Belen Rodriguez non ha ancora partorito, ma ormai manca sempre meno alla nascita di Luna Maria e il pubblico della rete è più curioso che mai di conoscere la secondogenita della bella modella argentina. Così come dal resto Antonino Spinalbese che è pronto a diventare papà per la prima volta, visto che a differenza della sua compagna non ha avuto bambini dalla sua precedente relazione.

La bella modella argentina, prima della nascita di sua figlia, ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro con il suo Santiago.

“Tu sarai per sempre il mio principe” ha scritto la Rodriguez, pubblicando uno scatto che la immortala con il suo bellissimo pancione al fianco dell’unico uomo della sua vita: il piccolo Santiago, che è pronto più che mai, come dichiarato da lui stesso durante alcune clip pubblicate sui social dalla bella modella argentina stessa, a viziare la piccola di casa non appena verrà alla luce. Anche lui, come tutti dal resto, non vede l’ora di conoscere la sua sorellina.

Belen non ha ancora partorito, ma manca davvero poco alla nascita della sua secondogenita.