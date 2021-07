Chiara Ferragni, notizia bomba: la Rai la vuole in prima serata, ecco dove

Chiara Ferragni potrebbe debuttare molto presto in prima serata su Rai. L’indiscrezione bomba fa tremare i fan: ecco dove potremmo vederla.

Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei volti più amati della rete e non solo. La moglie di Fedez è diventata senza dubbio un punto di riferimento per molti italiani e non, tant’è che il suo nome è diventato popolare in tutto il mondo e il piccolo schermo, già da qualche tempo, sta iniziando a corteggiarla per averla in numerosi show, nella speranza di poter risollevare gli ascolti. Almeno per il momento lei sembrerebbe non aver ceduto alle ghiotte offerte proposte, ma le cose potrebbe presto cambiare.

Secondo il settimanale Oggi, come rivela il giornalista Alberto Dandolo, l’imprenditrice digitale potrebbe presto sbarcare in prima serata per un progetto bomba. Quale? Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision, la manifestazione canora più importante di Europa si svolgerà nel bel paese e Chiara sembrerebbe essere in lizza per condurre l’evento, ma attenzione: perché non sarà da sola.

Eurovision: Chiara Ferragni debutta come conduttrice? Lo spiffero

Secondo quanto rivelato dal giornalista, Chiara Ferragni potrebbe condurre l’Eurovision e chi meglio di lei potrebbe dare una spiccata visibilità allo show? La bionda imprenditrice digitale potrebbe però non essere da sola in quest’esperienza, anche perché sarebbe la prima che la vedrebbe indossare i panni di conduttrice. Al suo fianco potrebbe esserci Alessandro Cattelan, che ha recentemente lasciato Sky, e di conseguenza X Factor, per debuttare da Mamma Rai.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni: il dettaglio non sfugge | Fariba una furia | Coppia scoppia dopo Uomini e Donne

Altre indiscrezioni, invece, aggiungono che al posto, o al fianco, del conduttore potrebbe anche esserci Stefano De Martino. Quest’ultimo è uno dei personaggi su cui la Rai sta puntando molto. Tant’è che ha ereditato Made in Sud, rimasto orfano di Gigi e Ross ma anche di Gigi D’Alessio, e Stasera tutto è possibile, lo show portato al successo da Amadeus, ma che ha dovuto abbandonare per i troppi impegni.

Voci di corridoio, tra l’altro, sussurrano che De Martino non avrebbe visto di buon occhio la presenza di Alessandro Cattelan in Rai. Il motivo? Potrebbe essere una possibile minaccia per lui, che fine a qualche tempo fa era l’unico conduttore giovane presente all’interno dell’azienda, ma ripetiamo che si tratta di indiscrezioni in quanto i diretti interessati non si sono mai sbilanciati in tal proposito.

LEGGI ANCHE –> Fedez, Elodie e Alessandra Amoroso indignati per Aurora Leone: “Ribaltato tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni all’Eurovision potrebbe essere decisamente una buona scelta se affiancata da qualcuno già ben navigato nel mondo della conduzione e i nomi citati sembrano essere perfetti per questo.