Pierpaolo Pretelli massacrato da Gabriele Parpiglia: “Una cosa gravissima”

Pierpaolo Pretelli è stato fortemente criticato da Gabriele Parpiglia, che ha invece elogiato Giulia Salemi: ecco per quale motivo.

Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore è stato al centro della polemica a causa di alcune sue “mancate” dichiarazioni. Che cosa è successo? Gabriele Parpiglia, durante la sua trasmissione Il Bianco e Nero, si occupa dei maggiori casi di attualità e ha chiesto all’ex velino moro di Striscia La Notizia di essere suo ospite insieme a Giulia Salemi. Il motivo di tale invito risiede nell’argomento del programma: il caso Malika, la ragazza che è stata cacciata di casa dai suoi genitori soltanto perché, che ha utilizzato i soldi che gli italiani hanno scelto di donarle per comprare auto di lusso e cani di razza.

Il giornalista voleva sentire che cosa ne pensassero Giulia e Pierpaolo di come si sono evolute le cose su questa ragazza, visto che loro avevano sposato la causa. Giulia ha risposto, dicendo la sua opinione in merito. Pierpaolo, invece, ha glissato, affermando di essere troppo preso dagli impegni musicali, mandando su tutte le furie Parpiglia che sui social non ci è andato affatto leggero.

Gabriele Parpiglia critica Pierpaolo Pretelli ed elogia Giulia Salemi

Gabriele Parpiglia non ha affatto apprezzato la scelta di Pierpaolo Pretelli di non esprimere la propria opinione su quanto accaduto in queste ore, trovando alquanto grave che di fronte ad una situazione del genere abbia risposto affermando di essere molto impegnato con i suoi progetti nell’ambito musicale. Per Giulia Salemi, invece, ha speso soltanto belle parole, tessendone le lodit.

“Stasera a Il Bianco e Nero una grande Giulia ha risposto con le palle sulla vicenda Malika che lei con fidanzato hanno spinto prima del caos con tanto di selfie” ha esordito il giornalista. “Il ‘cantante’ invece ci ha detto che è concentrato sul progetto musicale” ha poi proseguito. “Gravissima come risposta“ ha aggiunto.

Pierpaolo, almeno per il momento, non ha ancora replicato di fronte alle parole di Parpiglia, ma i suoi fedeli sostenitori lo hanno prontamente difeso, ritenendo che il giornalista abbia utilizzato dei termini in modo dispregiativo nei confronti del loro beniamino. Mentre altri, seppur non apprezzandone i modi, hanno ritenuto che il bel Pretelli avrebbe potuto dire la sua opinione in merito, proprio come ha fatto la sua compgna.

Gabriele Parpiglia ha criticato Pierpaolo Pretelli ed elogiato, invece, la sua compagna Giulia Salemi per essersi schierata ancora una volta in prima linea sui temi che riguardano il sociale e l’attualità. Giulia, infatti, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si è sempre schierata in prima linea. Anche al costo di risultare scomoda.