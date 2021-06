Chiara Ferragni: il dettaglio non sfugge | Fariba una furia | Coppia scoppia dopo Uomini e Donne

Dalla foto di Chiara Ferragni al nuovo, e duro, sfogo della mamma di Giulia Salemi dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi.

Chiara Ferragni sa bene come non passare inosservata nel vasto mondo della rete. Per questo non potevamo non parlare, nel nuovo numero del TG Pettegola, dell’ultimo scatto che ha scelto di pubblicare sul noto social fotografico, Instagram. La moglie di Fedez ha posato sotto la doccia senza niente addosso, ma ai suoi fedeli sostenitori non è affatto sfuggito un dettaglio. Voi lo avete notato? Ma attenzione, perché la notizie legate al mondo del gossip e dello spettacolo di oggi non sono di certo finite qui.

Dalla doccia di Chiara Ferragni alla coppia scoppiata dopo Uomini e Donne

Dalla foto di Chiara Ferragni, passiamo ad un’altra foto che sta facendo il giro del web. Ci riferiamo a quella che ritrae Federico Rossi, ex membro del duo canoro Benji e Fede, in coppia con quella che sembrerebbe essere la sua nuova compagna. Il cantante ha definitivamente voltato pagina dopo la rottura, questa volta definitiva, con Paola Di Benedetto?

LEGGI ANCHE –> “Un pieno di emozioni”: Gemma Galgani e l’inaspettata confessione sull’amore

La storia che invece prosegue a gonfie vele è quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo le ha fatto una foto che è stata in grado di esaltare tutta la sua bellezza. Tant’è che i suoi fedeli sostenitori l’hanno prontamente paragonata a madre natura. Sua madre, invece, Fariba Tehrani non ha fatto prese bene l’esperienza all’Isola dei Famosi, affermando che se potesse tornare indietro non partirebbe mai per le Honduras. Il motivo? Ha riportato non pochi danni a livello fisico. Tanto, ora, da non riuscire nemmeno più a lavorare.

Hai voglia di innamorarti e vuoi partecipare a #UominieDonne? 🥰

Iscriviti subito QUI: https://t.co/sGdfM3mwJ9 pic.twitter.com/HyfflefZKz — Uomini e Donne (@uominiedonne) June 11, 2021

Per ultimi, ma non per importanza, troviamo la coppia, ormai scoppiata, del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sara e Mauro. I due, dopo la fine del programma, hanno provato a conoscersi lontano dalle telecamere ma le cose purtroppo non hanno funzionato e lei è pronta a rivelare ogni cosa.