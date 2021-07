Tommaso Zorzi: l’incontro con Maria De Filippi gli ha cambiato la vita

By

Tommaso Zorzi si sarebbe aspettato di tutto tranne che questo dopo il suo primo incontro con Maria De Filippi a telecamere spente.

Tommaso Zorzi, durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di provare particolare stima nei confronti di Maria De Filippi. Tant’è che la conduttrice scelse di fargli perfino una sorpresa in diretta e dopo la fine del reality show, i due hanno avuto anche modo di incontrarsi per un caffè. Ovviamente agli studi Elios di Roma, dove la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di mostrargli il dietro le quinte di Amici, il talent show di successo di canale 5.

Il portale Blogtivvu ha rivelato per la prima volta che cosa è successo durante quell’incontro. Un incontro che ha cambiato per sempre la vita di Tommaso Zorzi. In quanto è stato lì che ha avuto modo di poter conoscere l’amore della sua vita: Tommaso Stanziani, che ha preso parte all’ultima edizione del programma nel ruolo di concorrente ed allievo di Alessandra Celentano.

Maria De Filippi: il retroscena su Tommaso Zorzi fa sognare i fan

Maria De Filippi, dopo la fine della quinta edizione del GF Vip, avrebbe invitato il vincitore di Alfonso Signorini dietro le quinte di Amici e lì non sarebbe sfuggito alla sua attenzione Tommaso Stanziani, che aveva già notato attraverso i social e che non gli era affatto indifferente. Tant’è che ora sono una coppia e sono più felici che mai.

“Tommaso Zorzi secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, avrebbe incontrato Maria De Filippi per un caffè dopo il Grande Fratello Vip e la sorpresa ricevuta durante un prime time del reality show” esordisce il portale. “La conduttrice avrebbe portato l’influencer a vedere la nuova scenografia di Amici in quel periodo in costruzione“ ha poi aggiunto, facendo riferimento alla fase serale del talent show di successo di canale 5.

“In quel preciso momento Tommaso Stanzani stava facendo le prove con il resto degli allievi e sarebbe scattato il colpo di fulmine tra i due dopo i commenti social” rivela in un secondo momento. “Successivamente, così come si legge, sarebbero arrivati i messaggi privati su Instagram e il primo appuntamento fino all’ufficializzazione in radio da Maurizio Costanzo” conclude, rivelando che quell’incontro con Maria De Filippi gli ha cambiato per sempre la vita visto che gli ha permesso di poter trovare l’amore.

Tommaso Zorzi ha incontrato Tommaso Stanziani grazie a Maria De Filippi che dopo la fine del Grande Fratello Vip ha scelto di mostrargli il dietro le quinte del suo storico programma. Galeotta, dunque, fu la gita negli studi Elios di Roma visto che da lì tutto quanto ha avuto inizio, sia per la sua carriera, che promette grandi cose, che per il suo privato.