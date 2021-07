Tommaso Zorzi a Drag Race Italia: la sua razione alle polemiche

Tommaso Zorzi è ufficialmente uno dei giudici di Drag Race Italia, ma sul web è scoppiata la polemica: ecco la sua reazione.

Tommaso Zorzi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, che gli ha permesso di farsi conoscere dal punto del piccolo schermo. Tant’è che ha scelto di premiarlo, eleggendolo come vincitore dell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini su canale 5. Da lì la strada è tutta in salita, in quando le proposte lavorative non sono di certo mancate: dal ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi alla conduzione de Il Punto Z ed ora il ruolo di giudice a Drace Race Italia.

Questo ruolo però ha fatto storcere il naso ai fan storici del programma, che da anni va in onda negli Usa, in quanto non lo ritengono adatto a rappresentare la comunità LGBT+ all’interno dello show in quanto al Maurizio Costanzo Show ha duettato con Giorgia Meloni, che non è proprio una simpatizzante delle persone omosessuali.

Zorzi, però, ai microfoni di Radio 101, ha deciso di intervenire per la prima volta dopo le polemiche che lo hanno visto protagonista, glissando completamente tutte le critiche mosse dagli utenti della rete preferendo concentrarsi sul periodo d’oro che sta vivendo anche dal punto di vista sentimentale.

Drag Race Italia, Tommaso Zorzi glissa le polemiche: “Sono contento”

Tommaso Zorzi, come anticipato, ha completamente ignorato le polemiche sul suo conto, quelle riguardanti il suo ruolo di giudice a Drag Race Italia, ma ha piuttosto preferito fare un annuncio che ha mandato in tilt i suoi fedeli sostenitori. Che cosa ha dichiarato? Il vincitore dell’Isola dei Famosi, dopo settimane di incertezza, ha finalmente ufficializzato la sua relazione con Tommaso Stanziani.

“Sono in Puglia dove c’è Battiti Live” ha esordito durante il corso del suo intervento in radio. “Sono a Otranto che è meravigliosa, con un omonimo, sono qui con il mio fidanzato e sono molto contento“ ha poi aggiunto, mandando in estasi gli utenti della rete che da tempo ormai aspettavano di sentire queste parole da lui.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani fanno sul serio! I due, infatti, appaiono insieme più innamorati e belli che mai e poco importa delle polemiche nate sul suo conto a Drag Race Italia, Zorzi è al settimo cielo. Pronto a non farsi rovinare il periodo d’oro che sta vivendo dopo la fine dell’esperienza al GF Vip 5.

Dopo di tutto, che se ne parli male o che se ne parli bene, l’importante è che se ne parli.