Ex di Tommaso Zorzi al GF Vip | Giulia Salemi sfogo | La figlia di Belen Rodriguez

Tommaso Zorzi vedrà il suo ex al Grande Fratello Vip e Giulia Salemi ha fatto preoccupare i fan con uno strano sfogo.

Tommaso Zorzi ritorna ad essere il protagonista assoluto del nostro TG Pettegola. Il personaggio rivelazione del piccolo schermo, dopo aver trionfato nell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip, potrebbe ricevere un’amara sorpresa. Il motivo? Il suo ex fidanzato, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe stato contattato per diventare uno dei vipponi della prossima edizione del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come reagirà l’influencer? Staremo a vedere, ma attenzione perché le notizie di oggi non sono di certo finite.

Da Tommaso Zorzi a Giulia Salemi: tutte le news del 25 giugno del TG Pettegola

Dopo Tommaso Zorzi, non possiamo non parlare delle recenti dichiarazioni di Jessica Antonini. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il rilascio della copertina del settimanale Nuovo, ha preso le distanze dal titolo scelto, ma il direttore della rivista è prontamente intervenuto, pubblicando gli audio in cui lei ripete esattamente le parole che hanno utilizzato per il servizio dedicatole.

Si passa poi alla famiglia Rodrgiuez. Belen ha pubblicato l’ecografia di Luna Maria e ormai manca sempre meno alla sua nascita. Mentre la sorella Cecilia, insieme al suo compagno Ignazio Moser, si è trovata al centro della polemica. In quanto i due hanno preso parte ad un evento in discoteca con zero distanziamento sociale e senza l’utilizzo delle mascherine. Per ultima, ma non per importanza, c’è Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è lasciata andare ad uno strano sfogo che ha fatto subito preoccupare i suoi fedeli sostenitori, in quanto nulla è come sembra nelle sue parole.

Il TG Pettegola, per oggi, finisce qui, ma è pronto a tornare con tanti gossip sui personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani.