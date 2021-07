Temptation Island, Valentina rompe il silenzio e svela: “Ci vuole coraggio”

Temptation Island: Valentina Nulli Augusti, dopo il falò di confronto con Tommaso, ha rotto il silenzio in merito a quanto è accaduto.

Temptation Island ha catturato come soltanto lui sa fare l’attenzione del pubblico del piccolo schermo e anche grazie alla storia d’amore, ormai conclusa, tra Valentina e Tommaso. I due, già durante i video di presentazione, erano spiccati rispetto alle altre coppie presentate durante il corso di quest’edizione. In quanto a separarli ci sono quasi 20 anni di differenza.

Lui, tra l’altro, durante il corso dell’ultima puntata andata in onda, ha ceduto alle tentazioni della single Giulia, tradendo la sua compagna che dall’altra parte del villaggio ha visto tutto, chiedendo, quasi sotto spinta di Filippo Bisciglia, il falò immediato. Durante il loro confronto, i due hanno deciso di terminare la loro relazione ed ora, a distanza di qualche giorno da quel momento, Valentina ha rotto il silenzio dopo Temptation Island commentando quanto accaduto durante il corso di questi giorni.

Valentina di Temptation Island: le prime parole dopo il falò

Valentina Nulli Augusti è stata senza dubbio il personaggio più attaccato e discusso di quest’edizione di Temptation Island, ma lei, contrariamente a quanto molti possano pensare, non rinnega assolutamente nulla di quanto accaduto. Convinta che la storia tra lei e Tommaso Eletti sarebbe comunque terminata più avanti a causa della differenza di età che li separa, affermando inoltre che ci vuole coraggio per mettersi in gioco come ha fatto lei.

“E’ successo quello che mi aspettavo, nel senso che lui non ha accettato il mio divertirmi“ ha esordito Valentina, raccontando le sue prime impressioni post falò ai microfoni di Witty. “Lo stare in mezzo a queste persone che si sono rivelate fantastiche. Io mi sono comportata lì dentro come una principessa, però a lui non arriva questo”. ha poi proseguito, sottolineando come lei non abbia fatto nulla di male durante il corso della sua permanenza all’interno del programma.

“Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane, ma io comunque lo sapevo che in un futuro prossimo poteva succedere un cambiamento“ ha aggiunto, rivelando che probabilmente la relazione con Tommaso forse avrebbe comunque avuto questo esito anche nel mondo reale. “Finiscono le storie con i coetanei, figurati il resto. Adesso ho la consapevolezza che se io mi diverto, sono serena e posso essere me stessa a lui non va bene” ha aggiunto, sottolineando l’estrema gelosia di lui. “Se io fossi uscita con lui sarei ritornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima che dopo un anno e sette mesi non voglio più” ha poi confidato per poi passare alla scena in cui ha avuto modo di poter assistere al tradimento con la single Giulia.

“Vederlo così è stata una cosa forte, ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso e quindi è una cosa inguaribile ed è meglio che lui stia con una persona della sua età, questo su tutti i fronti” ha poi concluso. “E’ servito ad entrambi questo programma, ha fatto capire cose importanti”.

Valentina dopo Temptation Island sembrerebbe avere le idee piuttosto chiare, ma non ci resta che attendere che cosa sarà successo tra lei e Tommaso un mese dopo la fine di quest’esperienza, a telecamere spente.