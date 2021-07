Anticipazioni Beautiful: resa dei conti tra le due regine

Beautiful, anticipazioni dell’episodio di oggi 7 luglio: arriva la resa dei conti finale dalle due regione della soap opera americana. Ecco cosa accadrà.

Beautiful, una delle soap più longeve della storia. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nella puntata in onda oggi su Canale 5 arriverà lo scontro fra titani. Ecco cosa succederà

Beautiful: anticipazioni di oggi 7 luglio 2021 della soap americana

Nella puntata in onda oggi sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5 Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di giustificare ad Eric (John McCook) il suo bacio con Bill (Don Diamont) e ciò porta ad un nuovo scontro con Quinn (Rena Sofer). La Fuller rigetta le accuse di Brooke: è stata la Logan stessa a rovinare le cose con Ridge (Thorsten Kaye).

Ridge e Shauna (Denise Richards) si preparano ad una bella serata di festeggiamenti in giro per Las Vegas. Flo (Katrina Bowden) sorprende Wyatt (Darin Brooks) quando gli dice che secondo lei è arrivato il momento che Sally (Courtney Hope) lasci la casa del ragazzo.

PUNTATE PRECEDENTI

Nelle puntate scorse Brooke, disperata perché Ridge non le risponde al telefono, riceve la visita di Bill, che si trova là per consolarla, ma lei non vuole perché teme altre chiacchiere. Tra Ridge e Shauna, a Las Vegas, cresce la voglia di stare insieme: i due si baciano. Brooke cerca di sapere da Eric dove si trova Ridge e incolpa Quinn di aver distrutto il suo matrimonio. Ridge intanto è a Las Vegas con Shauna che, pur amandolo, lo invita a tornare da Brooke.

Flo dice a Wyatt che è giunto il momento che Sally vada a stare da un’altra parte. Lei sostiene di essere preoccupata perché Sally dovrebbe essere seguita meglio e avere cure specifiche, ma è anche molto infastidita dal fatto che Sally abbia provato a baciare Wyatt. In realtà è ormai chiaro che Sally non sta morendo e che ha architettato tutta la storia della malattia in accordo con la dottoressa Escobar per riconquistare Wyatt.