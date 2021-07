Vedere l’immagine più grande I consigli di Chedonna: pentolino per uova Caratteristiche: Pentolino Cambridge antiaderente di 16 cm di diametro con bordo esterno ideale per cucinare tutti i tuoi piatti

Il nostro rivestimento in ceramica salutare antiaderente Thermolon Infinity è privo di tossine al 100% a qualsiasi temperatura; non contiene PFAS, PFOA, piombo o cadmio, non emana fumi tossici nemmeno in caso di surriscaldamento accidentale

La tecnologia a induzione magnetica brevettata del fondo garantisce che la padella non si deformi o graffi col tempo. Il risultato è una cottura uniforme, senza perdita di calore o energia

Manico ergonomico in resina, bachelite, atermico

Compatibile con tutti i tipi di fornelli: a induzione, gas, elettrici e vetroceramica. Lavabile in lavastoviglie e adatto al forno a 180 °C Prezzo Di Listino: 34,99 € Nuova Da: 34,99 € In Stock Usato da: Out of Stock