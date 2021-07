By

Mani che tremano senza un apparente motivo? Nulla accade per caso! Ci sono almeno nove possibili cause. Scopri subito quali sono!

Il corpo umano non smette mai di stupire; ha una reazione precisa per ogni stimolo esterno che riceve. In estate, con il caldo torrido, aumentano le difficoltà: si dorme di meno, si suda di più e siamo persino più nervosi e irascibili. In compenso, però, perdiamo peso più velocemente!

L’elenco di stranezze e curiosità relative al nostro organismo è infinito! Alcune si manifestano inaspettatamente, senza un apparente motivo! Ma quasi nulla accade per caso. Per ogni reazione del corpo c’è sempre una spiegazione; non fanno eccezione le mani che tremano! Parliamo di un disturbo tanto comune quanto fastidioso.

Capita spesso di non riuscire ad avere una presa ottimale. Quando le mani tremano, qualsiasi oggetto impugnato rischia di cadere, con possibili conseguenze per chi sta intorno. Se, per esempio, cade un bicchiere di vetro, le schegge possono ferire un componente della famiglia.

Ma perché le mani tremano? Ci sono almeno nove possibili cause! Vediamo insieme quali sono e come fare per rimediare.

Mani che tremano: scopri tutto su cause e rimedi efficaci!

Le mani possono tremare per diversi motivi. In line generale, ci sono almeno 9 possibili cause alla base di questo disturbo. Analizziamole insieme, una ad una.

Sovradosaggio di caffeina – Può provocare il tremore alle mani. Ma c’è di più! Un ‘overdose’ di caffeina rende più irrequieti, accelera il battito cardiaco, genera una sudorazione eccessiva e così via. Man mano che il livello di caffeina nel corpo si abbassa, il tremore alle mani diminuisce fino a scomparire del tutto.

– Può provocare il tremore alle mani. Ma c’è di più! Un ‘overdose’ di caffeina rende più irrequieti, accelera il battito cardiaco, genera una sudorazione eccessiva e così via. Man mano che il livello di caffeina nel corpo si abbassa, il tremore alle mani diminuisce fino a scomparire del tutto. Ansia e stress – Fanno venire il tremore alle mani! Quando ci si ritrova in una situazione particolarmente delicata e le mani iniziano a tremare, se non ci sono altri sintomi, non c’è da preoccuparsi più di tanto. Il fastidio si attenuerà da solo, una volta superata la fase di stress emotivo.

– Fanno venire il tremore alle mani! Quando ci si ritrova in una situazione particolarmente delicata e le mani iniziano a tremare, se non ci sono altri sintomi, non c’è da preoccuparsi più di tanto. Il fastidio si attenuerà da solo, una volta superata la fase di stress emotivo. Farmaci – Il consumo di alcuni di essi può far tremare le mani. Parliamo soprattutto di stabilizzatori dell’umore, broncodilatatori e alcuni anticonvulsivanti.

– Il consumo di alcuni di essi può far tremare le mani. Parliamo soprattutto di stabilizzatori dell’umore, broncodilatatori e alcuni anticonvulsivanti. Carenza di vitamina B12 – Che è fondamentale per il benessere dell’organismo. Quando scarseggia, possono esserci problemi per il sistema nervoso, con conseguente tremore alle mani. Bisogna integrare questa vitamina consumando alcuni cibi che ne sono ricchi oppure assumendo degli integratori.

LEGGI ANCHE –> Ti si gonfiano le mani con il caldo? Non sei l’unica! Ecco a cosa è dovuto e come togliere gli anelli

Morbo di Parkinson – Parliamo, purtroppo, di una malattia neurodegenerativa. Colpisce 10 milioni di persone in tutto il mondo. Uno dei sintomi più comuni del Parkinson è il tremore alle mani, al quale si associano perdita di equilibrio e difficoltà motorie. Stranamente, chi ha il Parkinson, trema ancora di più quando sta a riposo.

– Parliamo, purtroppo, di una malattia neurodegenerativa. Colpisce 10 milioni di persone in tutto il mondo. Uno dei sintomi più comuni del Parkinson è il tremore alle mani, al quale si associano perdita di equilibrio e difficoltà motorie. Stranamente, chi ha il Parkinson, trema ancora di più quando sta a riposo. Tiroide iperattiva – Può provocare tremore alle mani ma anche aumento della frequenza cardiaca, nervosismo, sudorazione eccessiva, perdita di sonno e di peso etc. Parliamo dell’ipertiroidismo, un disturbo piuttosto comune per il quale è fondamentale rivolgersi ad uno specialista.

– Può provocare tremore alle mani ma anche aumento della frequenza cardiaca, nervosismo, sudorazione eccessiva, perdita di sonno e di peso etc. Parliamo dell’ipertiroidismo, un disturbo piuttosto comune per il quale è fondamentale rivolgersi ad uno specialista. Consumo eccessivo di alcol – Una delle conseguenze è il tremore alle mani, destinato a scomparire con la fine della sbornia. L’astinenza da alcol, però, produce lo stesso effetto.

– Una delle conseguenze è il tremore alle mani, destinato a scomparire con la fine della sbornia. L’astinenza da alcol, però, produce lo stesso effetto. Tremore essenziale – E’ molto diffuso tra gli anziani. Le mani tremano molto di meno da riposo.

– E’ molto diffuso tra gli anziani. Le mani tremano molto di meno da riposo. Sclerosi multipla – E’ una malattia che, progressivamente, danneggia la guaina mielinica, che è la copertura delle fibre nervose. Ecco perché le mani possono tremare.

Per il tremore essenziale alle mani, si possono provare alcuni rimedi naturali. Arnica, camomilla tedesca, Centella asiatica, Papaia fermentata e Slipper lady, sono tutte erbe che contengono principi attivi in grado di migliorare il funzionamento del sistema nervoso.